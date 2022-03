ORF III am Freitag: Teile drei und vier der Spielfilmreihe „Im Tal des Schweigens“

Außerdem: „ORF III AKTUELL“ zum Ukraine-Krieg

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 11. März 2022, zeigt ORF III Kultur und Information die finalen zwei Teile der österreichisch-deutschen Spielfilmreihe „Im Tal des Schweigens“ von Regisseur Peter Sämann mit den Titeln „Der Wildschütz“ und „Der zweite Frühling“. In der Hauptrolle ist Christine Neubauer zu erleben.

Am Vormittag, von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr, widmet sich „ORF III AKTUELL“ dem Krieg in der Ukraine sowie den weiteren Themen des Tages. Danach folgt die Dokumentation „Belarus – Russlands Vasall“ (13.00 Uhr). Um 13.50 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ zurück und liefert bis 17.10 Uhr ein umfangreiches Update zu den Ereignissen in der Ukraine.

„Der Österreichische Film“-Abend mit „Im Tal des Schweigens“ startet um 20.15 Uhr mit der 2007 entstandenen Episode „Der Wildschütz“. Nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Christian scheint das Eheglück von Anna (Christine Neubauer) und Johannes (Sascha Hehn) endgültig perfekt. Dann aber kommt es zwischen Johannes und seinem Bruder Markus (Timothy Peach) zu einem schwerwiegenden Streit. Daher gibt es für Johannes auch nur einen Verdächtigen, als wenig später im Wald auf ihn geschossen wird.

Zum Abschluss des Abends steht „Der zweite Frühling“ (21.50 Uhr) auf dem Programm. Ein Sturm legt auf dem Hof von Familie Wallner eine Quelle frei. Ein Segen für Bäuerin Anna (Christine Neubauer), die hofft, sich durch den Verkauf des Quellwassers finanziell sanieren zu können. Voraussetzung ist, dass sie einen Partner findet, der in ihr Projekt investieren will. Bürgermeister Stadlhuber (Alexander Held) bietet sich generös an, doch Anna ist skeptisch. Tatsächlich denkt Stadlhuber bereits in anderen Dimensionen und versucht hinter Annas Rücken deren Mann Johannes (Sascha Hehn) für seine ambitionierten Pläne zu gewinnen.

