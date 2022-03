ÖSTERREICH und oe24.at veröffentlichen Aussage von Ex-Ministerin Karmasin

Ex-Ministerin Sophie Karmasin entlastet ÖSTERREICH und Kurz: Kein Tatplan, kein Inseraten-Deal gegen Umfragen.

Wien (OTS) - Die Tageszeitung ÖSTERREICH veröffentlicht auf ihrem Online-Portal oe24.at die komplette Aussage von Ex-Ministerin Sophie Karmasin vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am 3. März. In der 11-seitigen "Beschuldigtenvernehmung" entlastet Karmasin sowohl ÖSTERREICH als auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

Auf den Vorhalt der Staatsanwaltschaft, ob es einen Umfrage-Deal zwischen Finanzministerium und ÖSTERREICH gegeben hätte, antwortet Karmasin deutlich: „Meiner Erinnerung nach ging es sicher nicht um Geld, ich habe diesbezüglich ja keine Handhabe.“ Die Staatsanwälte fragten Karmasin dann, ob es ein „Package“ gegeben hätte, wo es Zusagen für Inseratenaufträge gegeben hätte. Auch hier entlastet Karmasin ÖSTERREICH komplett: „Das kann ich ausschließen.“ Ihrer Erinnerung nach ging es lediglich um Exklusivgeschichten. „Das sind übliche Dinge, wonach man Medien gelegentlich mit Exklusivgeschichten versorgt.“

Neben ÖSTERREICH entlastet Karmasin aber auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Den von der WKStA konstruierten „Tatplan“ hätte es laut Karmasin nie gegeben: „Ich bestreite daher nach wie vor mit entsprechender Vehemenz, dass mir Herr Sebastian Kurz zu irgendeinem Tatplan überredet hat.“

Karmasin weiter: „So möchte ich an dieser Stelle daher nochmals ausdrücklich festhalten, dass ich an keinem gemeinsamen „Tatplan“ mitgewirkt habe, zu keinem solchen – von wem auch immer – überredet worden bin, einen solchen aber auch nicht gekannt habe (so es diesen gegeben hat) und daher auch nicht an einem solchen aktiv mitgewirkt haben kann.“ Sie habe lediglich den Kontakt zwischen Ex-Finanzministeriums-Generalsekretär Thomas Schmid und Beinschab hergestellt.

Die komplette Aussage von Sophie Karmasin lesen Sie auf www.oe24.at

