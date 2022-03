Tarek Leitner, Joesi Prokopetz und Milva Spina am 11. März zu Gast bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 11. März 2022, sind „ZIB“-Anchor Tarek Leitner, „Wort-Meister“ Joesi Prokopetz und Model Milva Spina ab 21.20 Uhr zu Gast bei „Vera“ in ORF 2.

„ZIB“-Anchorman Tarek Leitner erzählt bei Vera Russwurm vom Leben seines Vaters, der im Zweiten Weltkrieg an der Front gekämpft und seinem Sohn gegenüber immer wieder davon gesprochen hat, dass sein Glück „verbraucht“ sei. Er geht auch der Frage nach, inwieweit es tatsächlich für jeden Menschen eine Art Glückskonto gibt.

Außerdem zu Gast: das heute 55-jährige Model Milva Spina. Nicht nur, dass sie beim letzten „Live-Bewerb“ vor zwei Jahren zum „Model of the Year“ gewählt wurde, auch ihre internationale Karriere hat in den vergangenen Jahren einen Höhenflug erlebt, dessen Ende nicht abzusehen ist. Der Grund dafür, so erklärt sie bei Vera Russwurm, seien ihre langen, grauen Haare.

Ebenfalls zu Gast: der selbsternannte Teilzeit-Querulant und Kabarettist Joesi Prokopetz, der am 13. März seinen 70. Geburtstag feiert! Der Texter von Austropop-Hits wie „Es lebe der Zentralfriedhof“ oder „Hoit, do is a Spoit“, die längst zu österreichischen Evergreens zählen, gibt bei „Vera“ knorrige Anekdoten und „Wuchteln“ seiner langjährigen Karriere zum Besten.

Rückfragen & Kontakt:

ORF-Pressetelle

Lisa Matisovits

(01) 87878 - DW 17735

https://presse.ORF.at