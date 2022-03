CSR Guide 2022 von Michael Fembek

Österreichisches Standardwerk für unternehmerische Verantwortung: CSR-aktive Unternehmen auf der Überholspur

Die ausgewählten Unternehmen beweisen nicht nur, dass nachhaltig orientierte Unternehmen wirtschaftlich auf der Überholspur sind, sie zeigen auch, wie es geht Michael Fembek, Herausgeber CSR Guide

Wien (OTS) - Internationale Studien zeigen, dass mittlerweile mehr als jedes zweite neue Produkt ein nachhaltiges Argument benützt, um sich am Markt zu positionieren. Diese Entwicklung spiegelt auch der neu erschienene CSR Guide 2022, das österreichische Standardwerk für unternehmerische Verantwortung, in seiner 13. Ausgabe wider: Traditionsunternehmen entdecken ihre nachhaltigen Wurzeln oder positionieren sich über ihre Region. Die Kreislaufwirtschaft erfasst immer mehr Branchen, wie etwa den Bau, die Papierindustrie oder Getränkeabfüller. Umweltfreundliche Mobilität wird zur Job-Maschine. Der Erhalt von Grünflächen und Diversität ziehen in die Chefetagen ein.

Das sind nur einige der aktuellen Trends, die aus den 32 vom CSR Guide Expertenrat ausgewählten Case-Studies abgelesen werden können. Andere lauten: Social Business, Kooperationen, Vermeidung von Lebensmittelabfällen, Büro- und andere Gemeinschaften sowie die Entwicklungszusammenarbeit mit lokalen Unternehmen in Afrika oder in Krisengebieten.

Die "400 Engagierten"

Neben den 32 Case-Studies bietet der CSR Guide wieder einen Komplettüberblick über die Landschaft der verantwortungsvoll und nachhaltig agierenden Unternehmen Österreichs – zusammengefasst in der Liste der „400 Engagierten“ und gemessen an 50 Auszeichnungen, die der CSR Guide jedes Jahr analysiert. Dabei handelt es sich um 156 Großunternehmen sowie 269 Klein- und Mittelbetriebe. „ Die ausgewählten Unternehmen beweisen nicht nur, dass nachhaltig orientierte Unternehmen wirtschaftlich auf der Überholspur sind, sie zeigen auch, wie es geht “, sagt CSR Guide Herausgeber Michael Fembek.

Die Auflistung gibt einen geordneten Überblick über Schwerpunkte und konkrete Projekte der ausgewählten Unternehmen – etwa vom Nachhaltigkeitsbericht bis zu den Sustainable Development Goals (SDGs). Immer mehr Unternehmen nehmen sich diese 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen als Messlatte – auch das zeigt der neue CSR Guide, wo bereits rund 200 Unternehmen „ihre“ SDGs angeben. Außerdem ersichtlich sind von Preisen wie dem TRIGOS und dem ASRA bis zur betrieblichen Vorsorge-Zertifizierung, von Umweltpreisen bis zu den ganz speziellen Herzeige-Projekten jedes Unternehmens.

Über den CSR Guide

Das im medianet-Verlag herausgegebene Werk von Michael Fembek informiert über alle CSR-Aktivitäten im Inland, redaktionell geordnet nach wichtigen CSR-Themen wie Regionalität, Kooperationen und Social Business. Der Guide macht unternehmerische Verantwortung sichtbar und verweist auf die notwendige Verbesserung politischer Rahmenbedingungen.

Der Serviceteil liefert überdies zehntausende Zahlen, Daten und Fakten und enthält Namen und Adressen von Beratern, wissenschaftlichen Einrichtungen, Ausbildungsstätten, Awards und Preisen sowie Zertifikaten und Normen, stets mit Web-Adresse oder anderen weiterführenden Hinweisen. Diese Übersicht macht den Guide zum Wegweiser durch die CSR-Landschaft Österreichs. Erstmals enthält er auch einen Überblick darüber, welche Impact-Investoren in welche Start-Ups und Social Business‘ investiert sind.

Ebenso umfangreich präsentiert sich auch die Webplattform des CSR Guide: www.csr-guide.at



Über den Herausgeber

Dr. Michael Fembek, Herausgeber des CSR Guide, steht nach 20 Jahren beim Gewinn-Verlag für eine erstklassige, unabhängige Berichterstattung und ist heute Programm-Manager der Essl Foundation.

CSR Guide 2022, 248 Seiten, € 27,50, Auflage 15.000 Stück, ISBN 978-3-903254-45-9





Der CSR Guide 2022 wurde Donnerstag, 10.3.2022 in einer Online-Präsentation vorgestellt. Die Online-Präsentation ist hier verfügbar.

Es sprachen:

Leonore Gewessler – Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

– Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Daniela Knieling – Geschäftsführerin, respACT – austrian business council for sustainable development

– Geschäftsführerin, respACT – austrian business council for sustainable development Herbert Schlossnikl – Geschäftsführer, Vöslauer

– Geschäftsführer, Vöslauer Beate Zöchmeister – Kommunikation und Investor Relations, WEB Windenergie

– Kommunikation und Investor Relations, WEB Windenergie Andreas Fill – Geschäftsführer, Fill GmbH

– Geschäftsführer, Fill GmbH Irene Schanda – Baukarrussell/repanet

– Baukarrussell/repanet Michael Fembek – Herausgeber CSR Guide





Alle Presseinformationen gibt es auch hier zum Download.

Rückfragen & Kontakt:

Willy Lehmann Markenagentur

Marktplatz 14, A-4490 St. Florian

Mobil: +43 (0)664 230 5 999

Email: willy @ lehmann.co.at