Kai Pflaume begrüßt zu „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 12. März in ORF 1

Mit u. a. Adele Neuhauser, David Garrett, Wincent Weiss, Toni Garrn, Mel B und elf spannenden Duellen

Wien (OTS) - Viele kleine und große Stars begrüßt Kai Pflaume wieder am Samstag, dem 12. März 2022, um 20.15 Uhr, wenn eine neue Ausgabe von „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ auf dem Programm von ORF 1 steht. In elf spannenden Duellen der ORF/ARD-Erfolgsshow stellen sich diesmal Schauspielerin und „Tatort“-Kommissarin Adele Neuhauser, Popstar und Mädchenschwarm Wincent Weiss sowie Stargeiger David Garrett und das internationale Topmodel Toni Garrn ihren jungen Kontrahenten. Ebenfalls bestens gewappnet für spannende Duelle sind „Scary Spice“ Mel B, Quizexperte Thorsten Zirkel, Fußballnationalspieler Matthias Ginter, die Schweizer Kabarettlegende Emil Steinberger, Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin im Eiskunstlauf Aljona Savchenko und Schauspieler Jan Josef Liefers als „Klein gegen Groß“-Allrounder. „Maus“-Moderator Armin Maiwald hat sogar Verstärkung im Gepäck und tritt gemeinsam mit seinem Kollegen Ralph Caspers an. In den Wettkämpfen mit rot-weiß-roter Beteiligung stellt sich Ida (11) aus Pasching im „Box-Jump-Duell“ Aljona Savchenko und Moritz (11) aus Wien fordert Adele Neuhauser im „Zitate-Duell“ heraus. Als Bibi Fellner ist die Schauspielerin das nächste Mal in der ORF-Premiere des neuen Österreich-„Tatort: Alles was Recht ist“ am 3. April um 20.15 Uhr in ORF 2 wieder im Einsatz.

Die Wettkämpfe von „Klein gegen Groß“ am 12. März um 20.15 Uhr in ORF 1 im Überblick:

Das „Box-Jump-Duell“: Ida (8) gegen Aljona Savchenko Geschwindigkeit ist keine Hexerei, das weiß auch Ida aus Pasching in Oberösterreich. Denn die achtjährige Nachwuchs-Leichtathletin will ganz hoch hinaus und das bedeutet: Training, Training und noch einmal Training. Ganz oben war ihre Gegnerin, die Eiskunstläuferin Aljona Savchenko, bereits: Gold bei den Olympischen Spielen und sechs Weltmeistertitel. Im Duell muss sie nun unter Beweis stellen, dass sie noch immer über ausreichend Sprungkraft verfügt, wenn es darum geht, so viele Sprünge wie möglich auf unterschiedlich hohe Boxen zu machen. Gefragt sind dabei viel Power in den Beinen und reichlich Kraftausdauer.

Das „Länderflächen-Duell“: Nebi (9) gegen Ralph Caspers und Armin Maiwald

Als Nebi aus Neutraubling bei Regensburg zu seinem 6. Geburtstag einen Globus geschenkt bekam, war es direkt um ihn geschehen. Zwar konnte er damals weder lesen noch schreiben, aber nach kürzester Zeit kannte er jedes Land der Welt, wusste wo es liegt, konnte es sogar nur anhand des Umrisses erkennen und wusste noch die dazugehörige Hauptstadt und Flagge. In seinem Duell fordert er direkt zwei prominente Experten heraus: Ralph Caspers und Armin Maiwald, den Miterfinder der „Sendung mit der Maus“. Auch die beiden Moderatoren kennen sich bestens auf der Welt aus und bestreiten die Herausforderung als Team.

Das „Scooter-Duell“: Levin (12) gegen Wincent Weiss

One-Eighty, Barspin oder Bunny Hop – das ist die Welt von Levin aus Bergheim. Der Zwölfjährige ist leidenschaftlicher Stunt-Scooter-Fahrer und verbringt seine Freizeit größten Teils damit, seine Tricks auf einer Skater-Rampe zu verbessern. Sein Ehrgeiz dabei ist die beste Voraussetzung, wenn er im Duell per Tailwhip – einer vollständigen Drehung des Scooters um die Frontachse – mehr Bälle von Flaschen kicken will als Popstar Wincent Weiss.

Das „Zitate-Duell“: Moritz (11) gegen Adele Neuhauser

„Früh übt sich, was ein Meister werden will“, wusste schon Schillers Wilhelm Tell. Auch Moritz aus Wien hält sich daran. Über 300 Bücher hat der Elfjährige bereits gelesen und ist sich ziemlich sicher, dass er die Klassiker der Weltliteratur nur anhand eines kurzen Zitats erkennen kann. Hoffentlich unterschätzt der kleine Bücherfreund seine große Gegnerin nicht. Als „Tatort“-Kommissarin Bibi Fellner löst die Schauspielerin Adele Neuhauser nämlich jeden Fall!

„Klein gegen Jan Josef“ – das „Golf-Duell“: Otto (12) Jan Josef Liefers

Egal ob’s stürmt, regnet oder schneit – Otto aus Dietrichingen findet man fast immer auf der Driving Range oder dem Golfplatz. Seit acht Jahren schwingt der heute Zwölfjährige den Schläger – und das bis zu fünfmal in der Woche. Er ist inzwischen im Entwicklungskader seines Golfverbandes, sein Handicap liegt bereits bei 10,3. Je niedriger das Handicap, desto besser der Golfspieler. Zumindest in der Theorie. Das Handicap von Jan Josef Liefers liegt bei 20. Der Schauspieler und neue „Klein gegen Groß“-Allrounder wird sich also mächtig ins Zeug legen müssen, wenn im Duell zwei auf einem Tee übereinandergestapelte Golfbälle per Pendelschlag in die gegenüberliegenden Ziele geschlagen werden müssen.

Das „Hit-Duell“: Melissa (11) gegen Toni Garrn

Vermutlich summt Melissa schon längst Mark Forsters „Au revoir“ im Kopf, wenn sie im Hit-Duell gegen das internationale Topmodel Toni Garrn antritt. Denn für die Elfjährige Gymnasiastin aus Feldafing bei München ist ein Leben ohne Musik unvorstellbar. Ganz egal ob Evergreens oder aktuelle Popcharts – Melissa kennt sich so gut aus, dass sie die von einer Live-Band gespielten Songs nur an den einzelnen Instrumenten erkennt, die jeweils nacheinander einsetzen. Kann da ihre Gegnerin Toni Garrn mithalten? Wer erkennt mehr Songs, wenn die Instrumente erst nacheinander einsetzen?

Das „Bergbahn-Duell“: Vincent (11) gegen Emil Steinberger „Deine Welt sind die Berge!“ Was für Heidi gilt, zählt auch für Vincent aus Russikon in der Schweiz. Ob Skifahren, Rodeln oder ganz einfach die Schönheit der Natur genießen, der Elfjährige fühlt sich in den Bergen einfach pudelwohl. Was für ein Glück, dass er sich einen schweißtreibenden Aufstieg ersparen kann, denn Vincents Großvater gehört die über 100 Jahre alte Standseilbahn Heimwehfluh in Interlaken. Auch Vincents Gegner, der Kabarettist Emil Steinberger, kommt aus der Schweiz und kennt sich mit den Bergen richtig gut aus. Reicht das, um jede Schweizer Bergbahn nur anhand eines Fotos zu erkennen?

Das „Stab-Balance-Duell“: Fidolina (11) gegen Mel B

„Und Action!“ – egal ob im Wasser, an Land, auf dem Berg oder in der Luft – Fidolina aus Berlin muss immer in Bewegung sein und probiert gern neue Sportarten aus. Seit fünf Jahren betreibt die Elfjährige Gerätturnen und besucht mittlerweile die staatliche Artistenschule in Berlin. Sie behauptet mehr 360-Grad-Körperdrehungen zu schaffen, während sie einen Holzstab auf ihren Füßen balanciert. Mutig stellt sich die Nachwuchsartistin im Duell Weltstar und Sängerin Mel B.

Das „Geigen-Duell“: Felicia (12) gegen David Garrett

Die Liebe zur Musik wurde der zwölfjährigen Felicia in die Wiege gelegt. Seit sechs Jahren spielt die Tochter einer Musiklehrerin und eines Musiklehrers aus Essen begeistert Geige und mittlerweile auch Bratsche und Ukulele. Neben ihrer Rolle als Konzertmeisterin, also 1. Geigerin, im Schulorchester, singt das kleine große Musiktalent im Kinderchor des Essener Opernhauses. Lampenfieber kennt Felicia so gar nicht, im Gegenteil: Sie genießt die Auftritte auf großen Bühnen. Bei „Klein gegen Groß“ fordert die talentierte Jungviolinistin keinen Geringeren als Stargeiger David Garrett heraus. Wer erkennt mehr Geigen-Virtuosen nur an Ausschnitten eines Musikstückes?

Das „Banknoten-Duell“: Eloisa (12) gegen Thorsten Zirkel

Zaster, Penunzen, Mäuse, Kohle – alle meinen dasselbe: Geld! Eloisa aus Erfurt hat ein großes Faible für ausländische Münzen und Geldscheine, die sie auf den Reisen mit der Familie sammelt. Währungen aus rund 70 Ländern nennt die Zwölfjährige ihr Eigen. Bei „Klein gegen Groß“ tritt Eloisa gegen den Quiz-Experten und Bankbetriebswirt Thorsten Zirkel an. Er beantwortet jährlich 15.000 Fragen, hat einen unfassbaren Wissensschatz und kennt sich durch seine Tätigkeit bei der Bank auch richtig gut mit Geld aus. Eloisa behauptet, sie kennt sich mit den Geldscheinen aus aller Welt besser aus.

Das „Fußball-Duell“: Laura (13) gegen Matthias Ginter

„Laura vor, noch ein Tor!“ In ihren kühnsten Träumen dribbelt Laura als Fußballprofi alle Gegner aus, bevor sie den Ball gekonnt im Tor versenkt. In ihrem Kölner Verein spielt sie sowohl in einer Mädchen-als auch einer Jungen-Mannschaft und geht außerdem noch zum Stützpunkt-Training. Beste Voraussetzungen also für eine spätere Fußball-Karriere. Im Duell tritt sie gegen Borussia-Mönchengladbach-Star und Nationalspieler Matthias Ginter an. Es gilt, einen Fußball zwischen zwei Reboundern hin und her zu spielen, ohne dass dieser den Boden berührt.

