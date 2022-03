Hofinger: Unlautere Geschäftspraktiken sind nicht okay!

ÖVP-Abgeordneter nutzt aktuelle Aussprache im Landwirtschaftsausschuss für aktuelle Informationen zur Arbeit des Fairness-Büros

Wien (OTS) - Unlautere Geschäftspraktiken zwischen bäuerlichen Produzenten, kleineren Zuliefern oder Verarbeitern und starken Handelsketten sind Herausforderungen, denen sich viele Bäuerinnen und Bauern täglich zu stellen haben. "Mit dem Beschluss der UTP-Richtlinie im Nationalrat im vergangenen Jahr gibt es endlich klare Regeln, um diesem Treiben etwas zu entgegnen", wies Abgeordneter Manfred Hofinger in der aktuellen Aussprache im Landwirtschaftsausschuss auch auf das seit 1. März eröffnete "Fairness-Büro" im Landwirtschaftsministerium hin. "Ab sofort können Betroffene kostenlos und vertraulich hier ihre Beschwerden und Anliegen vorbringen."

"Handelsketten werben gerne mit Regionalität und Frische, aber auch mit günstigen Preisen. Wenn es jedoch um die Preisgestaltung für die Bäuerinnen und Bauern, die kleinen Produzenten und Verarbeiter geht, sitzen diese oftmals am kürzeren Ast", sieht Hofinger einerseits in klaren Regeln aber auch im Aufdecken von unlauteren Geschäftspraktiken einen Meilenstein hin auf dem Weg zu einer fairen Preisgestaltung in der Agrarlebensmittelversorgungskette.

"Es braucht einen fairen Umgang auf Augenhöhe und Respekt vor den Leistungen und hohen Belastungen der Bäuerinnen und Bauern. Auch sie haben das Recht einen höheren Wertschöpfungsanteil für ihre qualitativ hochwertigen Produkte zu bekommen", so Hofinger. (Schluss)

