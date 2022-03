Wahl in die Ärztekammer für Niederösterreich am 2. April 2022

9 Fraktionen kandidieren und präsentieren sich bei Podiumsdiskussion am 16. März 2022

Wien (OTS) - Mehr als zuletzt, nämlich neun Fraktionen, werden sich der Ärztekammerwahl in Niederösterreich am 2. April 2022 stellen. 8.168 wahlberechtigte Ärztinnen und Ärzte können ihre Stimme entweder persönlich in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr in den Räumen der Ärztekammer NÖ abgeben oder ihr Wahlrecht durch Briefwahl ausüben. Das vorläufige Wahlergebnis wird aller Voraussicht nach am Abend des 2. April vorliegen.

Es werden 53 Mandate in den vier Wahlkörpern der Vollversammlung vergeben. Die konstituierende Vollversammlung, in der auch die neue Präsidentin oder der neue Präsident gewählt werden wird, findet am 27.4.2022 statt.

Präsident Dr. Christoph Reisner, MSc, der die Ärztekammer NÖ während der letzten drei Perioden geführt hat, tritt aus privaten Gründen nicht mehr an. Folgende Listen stellen sich 2022 der Wahl in die Ärztekammer für Niederösterreich:

Ärzteverband NÖ – Team Dr. Andreas Stippler/Listenführer: Dr. Andreas Stippler

#RELOAD – Hasenhündl/Wiltos/Zeitelberger/Frühwirth/ Listenführerin: Dr. Martina Hasenhündl

ARGUS - Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger Spitalsärzte/Listenführer: Dr. Josef Sattler

Die Niedergelassenen/IGMed/ARGUS/Hausarzt:konkret/Listenführer: Dr. Max Wudy

Die UNABHÄNGIGEN/Listenführer: Dr. Gerrit Loibl

Plattform Freiwilligkeit/Listenführer: Dr. Oliver Rückert

Liste Integrative Medizin (LIM)/Listenführer: Dr. Jörg Hildebrandt

Gemeinsam Zukunft gestalten – Team Martina Dinhobl/Listenführerin: Dr. Martina Dinhobl

MFG – Liste Horst Schuller/Listenführer: Dr. Horst Schuller

Podiumsdiskussion mit Spitzenkandidatinnen und -kandidaten am 16. März

Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der neun wahlwerbenden Gruppen haben am 16. März 2022, um 19:00 Uhr Gelegenheit, sich und ihre Positionen den Wählerinnen und Wählern im Rahmen einer Podiumsdiskussion in der Ärztekammer für Niederösterreich in Wien vorzustellen. Die Veranstaltung findet sowohl online als auch in Präsenz statt.

Journalistinnen und Journalisten können sich per Mail an presse @ arztnoe.at zur Veranstaltung unter Angabe, ob sie online oder in Präsenz teilnehmen wollen, anmelden.

