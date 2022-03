Spendensammlung: 34.500 Euro für die Ukraine

Die Musikerinnen und Musiker des Tonkünstler-Orchesters danken ihrem Publikum in Wien, St. Pölten und Grafenegg für die große Hilfsbereitschaft

St. Pölten/Wien. (OTS) - Musikerinnen und Musiker des Tonkünstler-Orchesters haben im Zusammenhang mit den Aufführungen des «Deutschen Requiems» von Johannes Brahms in Grafenegg, im Wiener Musikverein und im Festspielhaus St. Pölten einen Spendenaufruf gestartet. Alle Künstlerinnen und Künstler, unter ihnen die Sopranistin Christina Landshamer, Bassist Tareq Nazmi, der Konzertchor Niederösterreich und der Dirigent Ivor Bolton, widmeten die Abonnementkonzerte den Leidtragenden des Krieges und dem Gedenken an die Opfer. In einer kurzen Ansprache zu Konzertbeginn erläuterte der aus der Ukraine stammende Primgeiger Yaromyr Babskyy das Spendenziel: Mit dem Erlös werden über die Gesellschaft Ukrainischer Jugend in Österreich in der Ukraine dringend erforderliche Medikamente gekauft und direkt an die notwendigen Stellen weitergeliefert.

Im Ergebnis der Spendensammlung konnten 34.558,83 Euro auf das Spendenkonto eingezahlt werden.

An vier aufeinanderfolgenden Konzerttagen von Samstag, 5., bis Dienstag, 8. März, wurden in enger Abstimmung mit den jeweiligen Veranstaltern und mit dem Musikverein Wien zunächst über 7.000 Euro in Grafenegg, dann über 8.000 Euro in Wien, rund 10.200 Euro in St. Pölten und zuletzt nochmals rund 8.500 Euro in Wien gesammelt. Das Publikum an den drei Spielorten hat die Aktion sehr bewegt aufgenommen und Orchestermitgliedern vielfach für ihre Initiative gedankt.

Die Musikerinnen und Musiker des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich sind tief beeindruckt über die große Anteilnahme seines Publikums in Wien und Niederösterreich und danken den Konzertbesucherinnen und -besuchern auch im Namen der Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft und des Festspielhaus St. Pölten als Veranstalter von Herzen für die überwältigende Hilfsbereitschaft.

