Ostermarkt auf Schloss Hof – Osterspaß für die ganze Familie

Der traditionelle Ostermarkt auf Schloss Hof sorgt vom 19. März bis 18. April 2022 an den Wochenenden und Feiertagen mit seinem vielfältigen Angebot für reichlich Osterstimmung.

Schloßhof (OTS) - Am 19. März ist es endlich wieder soweit: der traditionelle Ostermarkt auf Schloss Hof öffnet seine Tore. Bis 18. April bietet der Markt an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10:00 bis 18:00 Uhr ein einzigartiges Erlebnis. Es warten Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und ein abwechslungsreiches Familienprogramm. Zahlreiche Aussteller:innen präsentieren in den frühlingshaft dekorierten Hütten hochwertiges Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Verschiedene Musikgruppen sorgen für stimmungsvolle Einlagen.

„Der beliebte Ostermarkt bildet den Auftakt für viele weitere saisonale Events auf Schloss Hof, die der ganzen Familie im barocken Ambiente ein besonderes Erlebnis bieten“, erklärt Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group.

Von Osterhasenwerkstatt bis Ostereiersuche

Von 11:00 bis 17:00 Uhr hat an allen Markttagen die beliebte Osterhasenwerkstatt geöffnet. Hier können aus den unterschiedlichsten Bastelmaterialien Geschenke fürs Osternest gezaubert werden. Von 13:00 bis 16:00 Uhr hoppelt der Osterhase über das Schlossgelände und verteilt kleine Überraschungen. Ponyreiten sowie Kutschenfahrten für die ganze Familie werden von 14:00 bis 16:00 Uhr angeboten. Im Streichelzoo verzückt der erste Tiernachwuchs des Jahres Groß und Klein. Darüber hinaus laden im Gutshof zwei spannende Erlebnispfade und im Barockgarten ein geheimnisvolles Labyrinth sowie ein verwunschener Irrgarten mit Aussichtsplattform kleine und große Abenteurer:innen auf Entdeckungsreise ein.

Am Osterwochenende, dem 16., 17. und 18. April, lockt im aufblühenden Barockgarten die große Ostereiersuche inklusive Osterüberraschung. Ein weiteres Highlight für die Kleinen am Osterwochenende sind Kasperl & Co: Jeweils um 13:00 und 15:30 Uhr wird das Stück „Der falsche Hase“ aufgeführt.

Tipp: Auch ein Blick ins Schloss lohnt sich. Dort zeigt die neue Ausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ ab 19. März die funkelnde Welt der höfischen Tafelkultur: Führungen gibt es täglich um 11:00, 12:30, 14:00 und 16:30 Uhr. Auf Schloss Niederweiden wirft der zweite Teil der Schau einen Blick hinter die Kulissen der Hofküchen und zeigt den Aufwand, der hinter der opulenten zeremoniellen Hofhaltung stand: Führungen finden an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen um 11:00, 14:00 und 16:00 Uhr statt, Familienführungen um 12:30 Uhr.

Tipp für Ostern in Wien: In Wien sorgt der Ostermarkt vor der imperialen Kulisse des Schloss Schönbrunn täglich vom 2. bis 19. April 2022 für Frühlingsstimmung und bietet Kunsthandwerk, Kulinarik und ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Musik und vielem mehr.

Ort: Schloss Hof, 2294 Schloßhof 1 / Schloss Niederweiden, 2292 Niederweiden 1

Öffnungszeiten Ostermarkt: 19. und 20.3., 26. und 27.3., 2. und 3.4., 9. und 10.4., 16. bis 18.4.2022, 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt Ostermarkt: Erwachsene € 8,00 / Kinder (6–18 Jahre) € 3,50 / Familien (2 Erwachsene + max. 3 Kinder) € 19,50

Eintritt Ostermarkt und Schloss inklusive Schloss Niederweiden: Erwachsene € 19,00 / Kinder (6–18 Jahre) € 11,00 / Familien (2 Erwachsene + max. 3 Kinder) € 49,00. Aufpreis Führung Erwachsene € 4,00; Kinder (6–18 Jahre) € 2,00.

Tickets für den Ostermarkt sind auch online unter www.imperialtickets.com erhältlich, ebenso Tickets für Kasperl & Co (€ 3,00 pro Person).

TIPP: Mit Jahreskarte besonders günstig: Erwachsene € 40,00 / Kinder (6–18 Jahre) € 23,00 (der Ostermarkt ist inkludiert) ab 19. März. Jahreskarte ist nur vor Ort an der Kassa erhältlich.

Nähere Informationen und Reservierung sowie Anreisemöglichkeiten und aktuelle Covid-19-Sicherheitsrichtlinien unter +43 2285 20 000, office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at

Anreise-Tipp: Ab 14. März gibt es eine direkte Busverbindung mit dem Regionalbus 543 zwischen dem Bahnhof Marchegg und Schloss Hof und Schloss Niederweiden. Mehr Infos unter www.schlosshof.at.

Weiterführende Informationen und ausgewähltes Bildmaterial finden Sie unter www.schoenbrunn-group.com/presse . Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung.

Die Schönbrunn Group vereint unter ihrem Dach die meistbesuchten Attraktionen und Angebote des imperialen Erbes Österreichs: das Schloss Schönbrunn, das Möbelmuseum Wien, das Sisi Museum, die Kaiserappartements und die Silberkammer in der Wiener Hofburg sowie Schloss Hof und Schloss Niederweiden. Die Schönbrunn Group ist mit der Erhaltung und Revitalisierung der anvertrauten Kulturgüter sowie der Gestaltung neuer Kulturvermittlungsformate und Entwicklung neuer Geschäftsfelder betraut. Die dafür notwendigen Mittel werden zur Gänze aus selbst erwirtschafteten Erlösen aufgebracht. Zentrale Aufgabe und Passion sind, die Menschen für das imperiale Erbe und die Welt der Habsburger zu begeistern, ob direkt vor Ort an den Standorten der Schönbrunn Group oder begleitend über das digitale Angebot. Die Standorte der Schönbrunn Group sind führende Tourismusdestinationen sowie beliebte Freizeitziele und Naherholungsgebiete.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Evelyn Larcher

Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 1 811 13 340

E-Mail: larcher @ schoenbrunn-group.com



Mag.a Petra Reiner

Stabstelle und Leitung Unternehmenskommunikation

Pressesprecherin

Tel.: +43 1 811 13 461

E-Mail: reiner @ schoenbrunn-group.com