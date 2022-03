Solidaritätsbündnis "ARGE Perspektiven" wächst rasant: Für Freiheits- und Persönlichkeitsrechte. Impfpflicht abschaffen statt aussetzen

Freitag, 11.3.2022, 15.00 Uhr Kundgebung & Demo in Wien, Platz der Menschenrechte und Ballhausplatz

Wien/Bregenz/Graz/Eisenstadt (OTS) - Das neue Solidaritätsbündnis "ARGE Perspektiven" wächst rasant. Jede Woche schließen sich weitere Persönlichkeiten aus den verschiedensten Berufsguppen, autonome Gruppen und Organisationen dieser Bürgerbewegung an. Unabhängig und ohne politische Präferenzen zielt ihre gemeinsame Arbeit primär darauf ab, alles zu unternehmen, dass in Österreich die Grund- und Freiheitsrechte wieder uneingeschränkt gelten, die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen abgesichert werden und es zu einer umfassenden Aufarbeitung der menschlichen, psychischen und finanziellen Kollateralschäden kommt, die durch unangemessene und Evidenz-befreite Maßnahmen in den letzten zwei Jahren entstanden sind.***

Solidaritätsbündnis "ARGE Perspektiven" - mitiniitiert von Plattform RESPEKT

Das neue Solidaritätsbündnis "ARGE Perspektiven" setzt sich im Moment aus ca. 20 Gruppe, Organisationen und Persönlichkeiten zusammen. Sie kommen aus den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft, Kunst und Kultur, Pädagogik, Medizin, Universitäten, sind Mitglieder autonomer Fraueninitiativen und von Elternvereinen. Initiiert wurde diese erst vor ca. zwei Gruppen definitiv beschlossene Zusammenarbeit u.a. von Udo PREIS, Gründungsmitglied der Plattform RESPEKT. Diese österreichweit aktive Plattform tritt bereits seit dem ersten Lockdown 2020 - als unabhängige und überparteiliche Organisation - für die Förderung der demokratischen Kultur in unserem Land, für Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit ein.

Gemeinsam für unsere Freiheit und Demokratie

Die Mitwirkenden des künftig ebenfalls österreichweit aktiven Bündnisses "ARGE Perspektiven" fordern jetzt folgende Maßnahmen seitens der Bundes- und Landesregierungen:

Anerkennung der uneingeschränkten Grund- und Freiheitsrechte.

Zwangsgesetze: Keine Zwangsgesetze und Verordnungen. Daher Impfpflicht nicht aussetzen, sondern abschaffen. Kein Grüner Pass.

Novellierung des Epidemiegesetzes - insbesondere hinsichtlich der Haftungsfragen.

Menschenrechte: Sofortige Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), Art. 2 (2), seit 1964 in Österreich im Verfassungsrang. Dazu zählt - und ist explizit angeführt: Impfzwang aufheben.

Wirtschaft mit Schwerpunkt Jungunternhmer: Schadenersatz für Verluste von Mitarbeiteern und Marktanteilen.

Kinder und Jugend: Schwerpunkt für umfassende Aufarbeitung menschlicher und psychischer Kollateralschäden.

Freitag, 11. März 2022, 15.00 Uhr Kundgebung & Demo in Wien

Bei der für morgen, Freitag, 11. März 2022, 15.00 Uhr in Wien am "Platz der Menschenrechte" anberaumten Kundgebung der "ARGE Perspektiven" werden folgende Persönlichkeitn und Proponenten einzelner Gruppen, moderiert von Dr. Hannes HOFBAUER das Wort ergreifen:

Dr. Christian FIALA , Facharzt für Frauenheilkunde, Vertreter der Gruppe "Gesundheit für Österreich". Thema: Antwort-Brief von Ex-Minister Dr. Mückstein an den Verfassungsgerichtshof, Ärztekammer-Wahl.

, Facharzt für Frauenheilkunde, Vertreter der Gruppe "Gesundheit für Österreich". Thema: Antwort-Brief von Ex-Minister Dr. Mückstein an den Verfassungsgerichtshof, Ärztekammer-Wahl. Dr. Monika HENNINGER , Grüne gegen Impfpflicht (GGI). Thema: Weltgesundheitsorganisation (WHO) und deren Ziele.

, Grüne gegen Impfpflicht (GGI). Thema: Weltgesundheitsorganisation (WHO) und deren Ziele. Dr. Michael BRUNNER , Rechtsanwalt und MFG-Gründer. Thema: Recht und Unrecht in der Corona-Krise, Verstöße gegen die österreichische Bundesverfassung.

, Rechtsanwalt und MFG-Gründer. Thema: Recht und Unrecht in der Corona-Krise, Verstöße gegen die österreichische Bundesverfassung. Jana ZELLHOFER , Gruppe "Studentinnen und Studenten stehen auf". Thema: Freier Zugang zur Bildung - ohne Druck und Zwangsmaßnahmen.

, Gruppe "Studentinnen und Studenten stehen auf". Thema: Freier Zugang zur Bildung - ohne Druck und Zwangsmaßnahmen. Oberst Manfred SCHEINAST , Gruppe "Polizistinnen und Polizisten für Grund- und Freiheitsrechte". Thema: Aufgaben der Polizei. Gegen Spaltung der Gesellschaft.



, Gruppe "Polizistinnen und Polizisten für Grund- und Freiheitsrechte". Thema: Aufgaben der Polizei. Gegen Spaltung der Gesellschaft. Anja ERIZIM , Psychologin, Gruppe autonomer Frauen. Thema: Auswirkungen der Corona-Maßnahmenpolitik auf die Rolle der Frauen.

, Psychologin, Gruppe autonomer Frauen. Thema: Auswirkungen der Corona-Maßnahmenpolitik auf die Rolle der Frauen. Boris HANREICH , Gruppe "Basis" und Schauspieler. Thema: Freiheit - für Kunst und Kultur.

, Gruppe "Basis" und Schauspieler. Thema: Freiheit - für Kunst und Kultur. Gerhard KÖGLER , Philosoph. Thema: Transhumanismus. Medizinische und philosophische Betrachtungen.

, Philosoph. Thema: Transhumanismus. Medizinische und philosophische Betrachtungen. Hans ZEGER , ARGE Daten, Statistiker und Analyst. Thema: Wie Zahlen-Material zustande kommt - wie man damit Menschen beeinflussen kann.



, ARGE Daten, Statistiker und Analyst. Thema: Wie Zahlen-Material zustande kommt - wie man damit Menschen beeinflussen kann. Jan David ZIMMERMANN, Wissenschaftsforscher. Thema: Sprache undwas Sprache bewirken kann - in der Gesellscht.

Schluss-Kundgebung am Ballhausplatz, 1010 Wien

Anschließend bewegt sich der Demo-Zug zum Ballhausplatz, Wien, 1. Bezirk. Dort hält Dr. Peter Weish, Naturwissenschaftler, AKW-Gegner der ersten Stunde und Gründungsmitglied der Plattform RESPEKT die Abschlussrede. Dann erfolgt die Überreichung von "Forderungspapieren" an Bundeskanzler NEHAMMER und Minister RAUCH - symbolisch. Musikalische Umrahmung: "Gefangenenchor" unte der Leitung von Sabine FEDERSPIEL.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Hannes Hofbauer, Grundrechte & Demokratie, T.: +43/1/405 270 20; M.: hofbauer @ mediashop.at;

Dr. Angelika Mayrhofer-Battlogg, MSc,MBA, Plattform RESPEKT, T.: +43/676/606 1616; M.: dr. angelika.mayrhofer-battlogg @ gmx.at;