Einladung zum Brigittenauer St. Patrick’s Day am 12.3.

Wien (OTS/RK) - Wien, (OTS) Der Verein „Kulturforum Brigittenau“ organisiert ein vergnügliches Konzert mit dem Titel „13. Brigittenauer St. Patrick’s Day“: Am Samstag, 12. März, unterhalten ab 19.30 Uhr das vielseitige Irish-Folk-Ensemble „Paddy’s Return“ und die beschwingte Tanz-Formation „Shamrock Dance Company Vienna“ im „Haus der Begegnung Brigittenau“ (20., Raffaelgasse 11-13) mit mitreißenden Darbietungen das Publikum. Die Besucherinnen und Besucher hören an dem Abend packende irische Lieder mit Gesang und Instrumental-Stücke. Auch die flotte „Beinarbeit“ der Tanz-Gruppe wird die Anwesenden begeistern. Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung. Das ehrenamtlich tätige „Kulturforum“-Team bittet die Gäste um Spenden, um Beachtung der Corona-Vorgaben und um Anmeldungen: Telefon 0664/19 44 208. Reservierungen per E-Mail: maly.christine@aon.at.

Allgemeine Informationen:

Irish-Folk-Quintett „Paddy’s Return“: www.paddysreturn.com

Tanz-Gruppe „Shamrock Dance Company Vienna“: www.facebook.com/shamrockdancecompany/

Geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

