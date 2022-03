Reiter: Müssen alle verfügbaren Flächen nutzen

Jungbauern fordern Aussetzung der Flächenstilllegung für 2022

Wien (OTS) - Der Krieg in der Ukraine ist eine humanitäre Katastrophe und bedroht die Ernährungssicherheit nicht nur in der Ukraine selbst, sondern auch in deren Exportländern im Nahen Osten und Nordafrika. Wir müssen jetzt alles daran setzen, eine globale Ernährungskrise zu verhindern. Dazu gehört auch, die geplante Stilllegung von fruchtbaren Anbauflächen zu hinterfragen. Daher muss die Europäische Kommission sicherstellen, dass alle vorhandenen Flächen nutzbar werden", beschreibt Jungbauern-Bundesobfrau Abg. z. NR Carina Reiter.

Die Zahl der unterernährten Menschen ist während der Corona-Pandemie weltweit auf rund 811 Mio. Menschen gestiegen. Durch den Ausfall der Getreideproduktion in Russland und der Ukraine fehlen voraussichtlich 30% des global gehandelten Weizens. Seit Kriegsausbruch steigen die Rohstoffpreise stark, und Agrarökonomen sehen noch kein Ende dieser Entwicklung. Zahlreiche Importländer im Nahen Osten und in Nordafrika sind schon derzeit nicht mehr in der Lage, die hohen Weizenpreise zu begleichen - es droht eine humanitäre Krise.

"Es ist notwendig, alle verfügbaren Flächen im Jahr 2022 bewirtschaften zu dürfen, um den Ausfall der russischen und ukrainischen Produktion auszugleichen. Der europäische Green Deal will die landwirtschaftliche Produktion durch Außer-Nutzung-Stellung und verstärkten Umweltschutz transformieren. Besonders für die Hofübernehmerinnen und -übernehmer ist Klimaschutz ein großes Anliegen, und wir stehen zu den Klimazielen der EU. Wertvolle Ackerflächen stillzulegen gefährdet jedoch die Versorgungssicherheit, und das können wir uns gerade jetzt einfach nicht leisten. Die österreichische Jungbauernschaft unterstützt vor diesen Hintergründen klar die Forderung, die 4% Flächenstilllegung auszusetzen beziehungsweise den Anbau von Eiweißpflanzen mit Pflanzenschutzmittel-Einsatz auf Vorrangflächen für 2022 zuzulassen", erklärt Reiter.

"Die hohen Produktionskosten belasten unsere Familienbetriebe enorm. Die Preise für Agrarrohstoffe und Düngemittel, die für die Lebensmittelproduktion notwendig sind, werden weiter steigen. Oberstes Ziel ist nun, eine stabile Lebensmittelversorgung weiterhin zu gewährleisten. Das schafft man in Krisenzeiten nur durch notwendige Produktionserleichterungen und treffsichere Unterstützungen", so Reiter abschließend. (Schluss)

