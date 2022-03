AVISO Medientermin am 14. März 2022

Wien Holding und Vereinigte Bühnen Wien: Sanierung Theater an der Wien

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW), ein Unternehmen der Wien Holding, starten im Frühjahr 2022 mit der notwendigen Grundsanierung und Modernisierung des Theater an der Wien. Vor diesem Hintergrund findet am 14. März 2022, um 11 Uhr, ein Mediengespräch im Theater an der Wien, einem Haus der VBW statt, bei dem die geplanten Sanierungsmaßnahmen vorgestellt werden.

Die Vertreter*innen der Medien sind zum Mediengespräch herzlich eingeladen!

Ihre Gesprächspartner sind:

KR Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke

Mag.a Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Dr. Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer Wien Holding

Prof. Dr. Franz Patay, Geschäftsführer VBW

Stefan Herheim designierter Intendant Theater an der Wien

Im Anschluss präsentiert Arch. DI Daniel Bammer, Projektleiter der Sanierung des Theater an der Wien, die Entwürfe und Pläne zu den geplanten Sanierungsmaßnahmen.

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Montag, 14.3.2022, um 11 Uhr

Ort: Theater an der Wien, Linke Wienzeile 6, 1060 Wien Haupteingang

Um Anmeldung unter astrid.bader@vbw.at wird gebeten. Wir bitten Sie zu beachten, dass im gesamten Theater, gemäß der aktuellen Verordnung, FFP2-Maskenpflicht gilt.

