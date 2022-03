„Bundeswurst“ bei „Was gibt es Neues?“ am 11. März in ORF 1

Mit Rudle, Athanasiadis, Schreiner, Wagner und Gernot

Wien (OTS) - Gerold Rudle, Caroline Athanasiadis, Clemens Maria Schreiner, Berni Wagner und Viktor Gernot sind diesmal die Gäste in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 11. März 2022, um 22.45 Uhr in ORF 1, in der es um Begriffe wie die „5-Zentimeter-Regel“ geht. Dafür erhalten sie anlässlich des Tages der Popcorn-Liebhaber entsprechendes Knabberzeug. Kabarettkollegin Aida Loos stellt diesmal die Promi-Frage und möchte wissen, worum es sich bei einer „Bundeswurst“ handeln könnte.

