FPÖ – Nepp: Wo bleibt Ludwigs Wiener Energiekostenzuschuss?

SPÖ-Wien verteuert mit Gebührenerhöhung und Parkpickerlausweitung das Leben für die Menschen – FPÖ beantragt Teuerungsausgleich

Wien (OTS) - „Von dem von SPÖ-Bürgermeister Ludwig im ORF großmundig versprochenen Energiekostenzuschuss für die Wienerinnen und Wiener ist weit und breit nichts zu sehen. Es ist zu befürchten, dass es sich wie so oft um eine leere Ankündigung des Bürgermeisters ohne Umsetzungswillen handelt. Leidtragende sind die Menschen, die sich angesichts der horrenden Energiepreise das tägliche Leben nicht mehr leisten können“, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, die Untätigkeit der rot-pinken Stadtregierung gegen die Teuerungswelle.

In diesem Zusammenhang sei die Erhöhung der städtischen Gebühren bei Müll, Kanal und Abwasser sowie die Ausweitung des Parkpickerls besonders skandalös. „Die Bürger werden in Wien abgezockt wo es nur geht. Gleichzeitig werden hunderte Millionen Euro an Mindestsicherung für Migranten aus aller Herren Länder ausgegeben. Dieses Geld muss jetzt für die eigenen Leute rasch und unbürokratisch zur Verfügung stehen“, verlangt Nepp.

Der FPÖ-Obmann kündigt für die kommende Sitzung des Gemeinderates einen Antrag der FPÖ für einen sofortigen Gebührenstopp sowie einen wirksamen Teuerungsausgleich für die Wiener an. „Spätestens dann wird sich zeigen, ob es Ludwig mit dem Energiekostenzuschuss ernst meint, oder ob es sich nur um reine Lippenbekenntnisse handelt“, so Nepp.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at