Capricorn Consilium: Gesundheits-Innovationen am Technopol Tulln

LR Danninger: Plattform für Gesundheitstechnologie festigt Niederösterreichs Rolle als Top-Technologiestandort

St. Pölten (OTS) - Mit mehr als 1.130 F&E Arbeitsplätzen zählt der Technopol Tulln zu den international anerkanntesten Forschungszentren im Bereich biobasierte Technologie. Ein Beispiel für ein innovatives Forschungsunternehmen ist die Capricorn Consilium GmbH, die am Standort im Technologie- und Forschungszentrum (TFZ) in Tulln ein Labor zur Entwicklung von Impfstoffen für Menschen und Tiere betreibt. Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger informierte sich kürzlich im Zuge eines Betriebsbesuchs mit ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki unter anderem über Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen der ecoplus Plattform für Gesundheitstechnologie. Im Zentrum stand dabei das brandaktuelle Thema einer weitgehend autarken Versorgung mit Gesundheitsprodukten in Niederösterreich über die Plattform.

„Um die Erfolgschancen von Niederösterreich im Gesundheitssektor weiter zu erhöhen und der Innovationskraft heimischer Unternehmen und F&E-Einrichtungen einen zusätzlichen Schub zu verpassen, haben wir im vergangenen Jahr die Plattform für Gesundheitstechnologie gegründet. Ein Ziel ist es, ein Instrument zu schaffen, das unter anderem dazu beitragen soll, Niederösterreich unabhängiger von Produzenten medizinischer Produkte außerhalb Europas zu machen. Zusätzlich wird die Rolle Niederösterreichs als Top-Technologiestandort nachhaltig gefestigt“, betonte Danninger. Und weiter: „Die Gesundheitstechnologieplattform ist für uns ein wichtiger Meilenstein, um dieses Zukunftsthema in Niederösterreich voranzutreiben und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu verbessern“, so der Landesrat. In Niederösterreich gibt es aktuell über 60 Unternehmen, die in den Bereichen Medizintechnik, pharmazeutische Produktion und Entwicklung tätig sind.

Capricorn Consilium arbeitet auch an einem Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV-2, dem Erreger von COVID-19. „Im Bereich der Impfstoffe verfügen wir über ein ausgeprägtes Netzwerk. Am Technopol Tulln finden wir optimale Rahmenbedingungen vor, um unsere Forschung weiter voranzutreiben“, informierte Martin Götting, Geschäftsführer der Capricorn Consilium GmbH.

Der Technopol Tulln ist das Zentrum für biobasierte Technologien mit den Schwerpunkten Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, biobasierte Prozesstechnologien und Agro-Biotechnologie. „Die Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen: Am Technopol Tulln gab es im vergangenen Jahr elf Gründungen bzw. Ansiedlungen. Zahlreiche gewonnene Awards zeugen von der Innovationskraft des Standorts. Darüber hinaus bieten räumliche Erweiterungen neue Möglichkeiten – und zwar einerseits durch den Makerspace von accent, der in der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule beheimatet ist und andererseits durch die Einmietung von möglichen Kooperationspartnern im Zukunftspark+, der sich am ehemaligen Goldmann-Areal befindet“, erläuterte ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

