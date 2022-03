Dirk Colombet ist neuer Chief Marketing Officer von CTS Eventim Austria

Als CMO verantwortet er den gesamten Bereich E-Commerce, Marketing und Endkundenvertrieb der österreichischen CTS-Eventim-Tochter oeticket.

Wien (OTS/LCG) - Österreichs führender Ticketinganbieter hat mit dem gebürtigen Osnabrücker Dirk Colombet (48) einen neuen Bereichsleiter E-Commerce-, Marketing- und Sales bekommen. In dieser Position verantwortet er den Verkauf über die App und Webseiten von oeticket und alle Kommunikationsmaßnahmen gegenüber den Endkunden sowie die Bereiche Customer Care und das Service Center. Seit 2016 leitete Colombet in verschiedenen Positionen unterschiedliche Marketingbereiche zur Vermarktung der Telekommunikationsmarken der Hamburger Freenet Group. Die letzten zwei Jahre verantwortete er dort als Abteilungsleiter die Bereiche E-Commerce, Marketing und Communications.

Bei der österreichischen CTS-Eventim-Tochter oeticket leitet er ab sofort ein Team von über 30 Mitarbeitern. In seiner Position verantwortet Colombet die Performance der digitalen Plattformen von oeticket und die Umsetzung von Marketing- und Vetriebsmaßnahmen, online als auch offline, sowie die Evaluierung und Optimierung der Kommunikationsaktivitäten des größten heimischen E-Commerce-Unternehmens.

„Mit Dirk Colombet holen wir uns einen ausgewiesenen E-Commerce- und Kommunikationsexperten ins Boot, der auf langjährige Erfahrung in der Mobilfunk-, Tourismus- und der Live-Entertainment-Branche zurückblickt. Als CMO wird er das starke Comeback der Veranstaltungsbranche unterstützen“ , betont Christoph Klingler (CEO CTS Eventim Austria/oeticket).

„Nach mehreren Stationen in der Telekommunikationsbranche und bei Reiseveranstaltern bedeutet die Rückkehr in die Live-Entertainment-Branche ‚Back to Live‘! Mit dem bestens aufgestellten Marketing- und Vertriebsteam werden wir die Rolle von oeticket als größtes heimisches E-Commerce-Unternehmen stärken und damit den Neustart der Veranstaltungswirtschaft fördern“ , unterstreicht Colombet. Er ergänzt: „Der Digitalisierungsschub der letzten Jahre, das stark gewachsene Kooperations-Netzwerk sowie die Learnings aus der Pandemie sind eine robuste Basis, um die digitalen Services von oeticket weiter auszubauen.“

Dirk Colombet wurde 1973 in Osnabrück (Deutschland) geboren. Nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann studierte er an der Fachhochschule in Wilhelmshaven Tourismuswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing, Hotellerie, Informationsmanagement und Medienwirtschaft. Von 2005 bis 2012 war er bei der Hamburger Stage Entertainment als Key Account Manager im Bereich Partnership Sales tätig und avancierte zum Senior Product Manager Marketing für das Operettenhaus in Hamburg. Ab 2012 atmete Colombet als Senior Brand Marketing Manager bei der Hamburger Kreuzfahrtsreederei Costa Kreuzfahrten Meeresluft. Danach wechselte er zur Hamburger Freenet Group, wo er in verschiedenen Positionen das Marketing und den E-Commerce Bereich für die Telekommunikationsmarken der Gruppe verantwortete.

