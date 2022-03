Die Elite der Schulterchirurgie zu Gast in Linz – Kongresstage Orthopädie 2022

Linz (OTS) - Die Schulterchirurgie hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt, insbesondere das fachliche Wissen auf diesem Gebiet steigt schnell. Die Kongresstage Orthopädie, die von 11. bis 12. März 2022 im voestalpine Veranstaltungszentrum in Linz stattfinden, stehen ganz im Zeichen der Schulterchirurgie. Hochkarätige Expertinnen* und Experten* aus dem In- und Ausland werden sich über dieses Fachgebiet austauschen.

Konkret stehen die Schulterendoprothetik und die Rotatorenmanschette im Fokus. „Die Schulterchirurgie ist ein Bereich, in dem sich in den vergangenen Jahren viel getan hat. Wir freuen uns, dass wir zahlreiche internationale Expertinnen und Experten für unseren Kongress in Linz gewinnen konnten. Dies zeigt auch unseren Stellenwert als Zentrum für Schulterchirurgie in Österreich“, sagt OA Priv.-Doz. DDr. Reinhold Ortmaier, Kongresspräsident und stellvertretender Leiter der orthopädischen Abteilung am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern.

Was ist State of the art und was ist möglich?

Getreu dem Titel des Kongresses „Was ist State of the art und was ist möglich?“ werden die aktuellen Standards beleuchtet und Innovationen diskutiert. Der erste Kongresstag widmet sich dem künstlichen Schultergelenkersatz. „Wir werden die Standards der Schulterendoprothetik im Jahr 2022 evaluieren, und uns aber auch der komplexen Revisionschirurgie widmen. Darüber hinaus wollen wir die aktuellen Entwicklungen beleuchten und deren Evidenz erarbeiten. Schwerpunkte sind die Planung, die Personalisierung von Implantaten, Techniken zur Rekonstruktion der Gelenkpfanne und Management von komplexen Situationen“, erklärt der Kongresspräsident Priv.-Doz. DDr. Reinhold Ortmaier. Am Samstag steht die Rotatorenmanschette und deren Ersatzoperationen auf dem Programm. „Hier möchten wir den Fokus unter anderem auf Muskelschwenklappenoperationen und andere Ersatzoperationen legen.“

Austausch unter internationalen Expertinnen* und Experten*

Zahlreiche internationale Expertinnen* und Experten* werden sich an den Orthopädie-Kongresstagen zu den beiden Schwerpunktthemen Schulterendoprothetik und Rotatorenmanschette austauschen. Unter anderem konnten einige Koryphäen auf dem Gebiet der Schulterchirurgie wie etwa Alexandre Lädermann, Bassem Elhassan, Anders Ekel, Steve Bale und Ludwig Seebauer für den Kongress gewonnen werden. „Uns erwartet ein Austausch von Expertise auf höchstem fachlichen Niveau,“ zeigt sich Priv.-Doz. DDr. Reinhold Ortmaier erfreut.

Sportliche Unterstützung

Eine interessante Abwechslung zu den fachspezifischen Vorträgen bietet die Keynote Lecture: Christoph Sumann, ehemaliger Biathlet und mehrfacher Olympia- und WM-Medaillengewinner aus Österreich, erzählt aus der Erfahrung eines Spitzensportlers über das Gewinnen – aber auch wie man richtig mit Niederschlägen umgeht.

