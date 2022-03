Mit JÄGER-Fassadenreinigung Immobilien langfristig erhalten

Immobiliendienstleister setzt auf nachhaltige Säuberung von Außenwänden

Wien (OTS) - Emissionsrückstände, Staub, Algen und Ruß beeinflussen nicht nur das Außenbild einer Immobilie, sondern schädigen langfristig auch die Bausubstanz. Die professionelle Fassadenreinigung des qualitätsorientierten Immobiliendienstleisters JÄGER bietet eine schonende und umweltfreundliche Reinigung von Außenwänden und sichert gleichzeitig die Werterhaltung der Immobilie.



Neben einer schonenden Säuberung durch ein spezielles Niederdrucksystem spielen für JÄGER bei der Fassadenreinigung hochwertige Reinigungsprodukte eine wichtige Rolle. Ausschließlich bezogen von zertifizierten Herstellern werden die Reinigungsmittel auf die Art der Verschmutzung perfekt abgestimmt. Das entstandene Schmutzwasser wird anschließend aufgefangen und umweltgerecht entsorgt. So wird der Wert von Immobilien in Wien und Niederösterreich langfristig erhalten und die Umwelt geschont – ein echter Mehrwert für Hausverwaltungen & -eigentümer. „Die Nachfrage nach einer professionellen Fassadenreinigung ist groß. Deshalb investieren wir laufend in unser Team und unsere Ausrüstung – nur so erzielen wir für alle unsere Kunden die besten Ergebnisse“, ist Thomas Jäger, CEO der JÄGER Hausbetreuung, überzeugt. Diese Ergebnisse können sich sehen lassen. Denn die porentiefe Schmutz- & Algenentfernung macht einen Neuanstrich in den meisten Fällen überflüssig und bringt außerdem Kostenersparnisse von bis zu 70 %. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Einfamilien- oder Zinshäuser, gesamte Wohnhausanlagen oder mehrstöckige Betriebsobjekte handelt. Dank Teleskoplanzen und mobiler Ausstattung können Fassaden effektiv und standortunabhängig gereinigt werden. Für eine besonders schnelle Säuberung arbeitet das Team von JÄGER bis zehn Meter Höhe ohne Gerüst und Steighilfen.



Fassaden- & Dachrinnenreinigung – das perfekte Duo

Als präventive Maßnahme empfehlen die Profis von JÄGER zusätzlich zur Fassadenreinigung eine regelmäßige Dachrinnenreinigung. Dabei werden Laub, Geäst und Verschmutzungen von Tieren entfernt sowie Fallrohre, Laub- und Sinkkörbe gepflegt und gewartet. Das Überlaufen von Dachrinnen bei Regen und Tauwetter wird verhindert und das sachgemäße Abrinnen von Wasser gewährleistet. So kann einem Wasserschaden am Objekt sowie Algenbefall an der Fassade vorgebeugt werden. Da ein Algenbefall jedoch nie zur Gänze ausgeschlossen werden kann, rät der qualitätsorientierte Immobiliendienstleister im Anschluss an die Fassadenreinigung zum Auftragen eines speziellen Langzeitschutzes gegen den Neubefall von Algen und Schimmel. In Kombination mit der Dachrinnenreinigung bietet die Fassadenreinigung so zahlreiche Vorteile für Hausverwaltungen & -eigentümer und sichert langfristig die Werterhaltung von Immobilien.



Unter office@jaeger-hausbetreuung.at können Interessierte einen Termin für die kostenlose Reinigung einer Probefläche vereinbaren, um sich von der JÄGER-Fassadenreinigung zu überzeugen.



