IFA Investment „Wohnpark Liesing I“ zu 100% gezeichnet

Wien (OTS) -



Erneuter Platzierungserfolg der IFA AG

Bauherrenmodell mit Investmentvolumen von 23,75 Mio. Euro zu 100% gezeichnet

Hohe Nachfrage nach stabilen Sachwertinvestments für Vermögensaufbau, zur Altersvorsorge oder Generationenabsicherung

Das 486. IFA Bauherrenmodell „Wohnpark Liesing I“ im 23. Wiener Gemeindebezirk ist zu 100% gezeichnet. Mit 23,75 Mio. Euro haben sich Privatanleger an diesem Bauherrenmodell beteiligt, Baustart der 61 Wohnungen im geförderten Wohnbau ist im Frühjahr 2023.

„Die Nachfrage an der Assetklasse Immobilien ist ungebremst hoch. Was Immobilien besonders auszeichnet, ist die Realwertsicherung. Private Anlegerinnen und Anleger erhalten bei IFA unkomplizierten Zugang zu ausgewählten, wertbeständigen Investments in Wohnimmobilien. Sie investieren in ein effektives Gut, das immer einen Wert hat“, so Michael Meidlinger, CFO der IFA AG.

In Kürze startet IFA in unmittelbarer Nachbarschaft mit „Wohnpark Liesing II“, einem weiteren Investment in geförderten Wohnbau. Mit langfristigen, mittelfristigen und kurzfristigen Produkten ermöglicht IFA eine durchdachte Portfolio-Streuung innerhalb der Assetklasse Immobilien. Informationen zu aktuellen Investments unter www.ifa.at.

Daten & Fakten: „Wohnpark Liesing I“

Standort: Dirmhirngasse 78/Wagenmanngasse, 1230 Wien

Wohnungen: 61 Neubauwohnungen, alle mit privaten Freiflächen wie Eigengarten, Terrasse, Loggia oder Balkon

15 PKW-Tiefgaragenplätze

Gesamtinvestition: 23,75 Mio. Euro

Investment: Bauherrenmodell (KG-Modell) mit Grundbucheigentum der Kommanditgesellschaft und persönlichem Eintrag der Investorinnen und Investoren im Firmenbuch

Geplante Fertigstellung: Herbst 2024

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Anlegerinnen und Anleger haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 660 315 1344

E-Mail: m.moser @ eup.at