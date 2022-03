Open House des St. Pöltner Designhotspots

Unter Motto "Spüre die Kreativität" laden die New Design University und das WIFI Design Centre Anfang April zum Open House ein: Online am 01. April und vor Ort am 02. April 2022.

St. Pölten (OTS) - Wie jedes Jahr öffnen die New Design University (NDU) St. Pölten sowie das WIFI New Design Centre (NDC) ihre Türen für Interessent*innen. 2022 passiert das in hybrider Form: Am 01. April kann man sich online über das Studienangebot informieren, am 02. April kann man die Kreativität dann auch live vor Ort erleben. Unter dem Motto „Spüre die Kreativität“ möchte der St. Pöltner Designhotspot an beiden Tagen sein vielfältiges Bildungsangebot erlebbar machen.

Wer sich für die New Design University und ihre vielfältigen Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Universitätslehrgänge in den Bereichen Gestaltung, Technik und Wirtschaft interessiert, hat am Freitag, den 01. April online (14:00 - 18:00 Uhr) und am Samstag, den 02. April (10:00 - 16:00 Uhr) vor Ort die Gelegenheit, die Spezialuniversität für Gestaltung kennenzulernen. Parallel dazu lädt auch das WIFI New Design Centre mit dem Kolleg/Aufbaulehrgang für Design und dem Foundation Course zum hybriden Open House. „Wir möchten die Kreativität unsere Institutionen spürbar machen,“ erklärt Johannes Zederbauer, Geschäftsführer der New Design University und Direktor des Design-Kollegs am WIFI NÖ, das Ziel der Veranstaltungen. „Gerade in Zeiten der vielen virtuellen Informationsveranstaltungen ist es uns ein Anliegen, dass unser Open House auch wieder vor Ort stattfinden kann“.



Interessent*innen bekommen durch das vielfältiges Programm ein Gefühl für die Universität, das Kolleg und den Foundation Course. Die Lust auf innovative Studiengänge und kreative Weiterbildungsangebote soll so geweckt werden.



Bildungsangebot am Puls der Zeit

Die New Design University bietet zurzeit sechs Bachelor-, zwei Masterstudiengänge und sieben Universitätslehrgänge an, die alle im Spannungsfeld von Gestaltung, Technik und Wirtschaft angesiedelt sind. Derzeit besuchen 600 Studierende die NDU. Mit weltweit über 30 Partneruniversitäten verfügt die New Design University über ein dichtes Netzwerk für internationale Kooperationen und Austauschprogramme.

Das WIFI New Design Centre mit dem Kolleg/Aufbaulehrgang für Design und dem Foundation Course ist eine praxis- und projektorientierte gestalterische Ausbildung, die den Teilnehmer*innen eine breite Designbasis bietet.

Fast Facts: Open House NDU & WIFI Design Centre

Online: Freitag, 01. April von 14:00 – 18:00 Uhr

Vor Ort: Samstag, 02. April von 10:00 – 16:00 Uhr, Mariazeller Straße 97 und 97a, 3100 St. Pölten

