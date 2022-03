Schindler Österreich mit neuer Website

Schindler - Pionier und Gestalter der Digitalisierung im Aufzugsbau - präsentiert eine neue eindrucksvolle digitale Visitenkarte

Wien (OTS) - Seit 8. März erstrahlt der Webauftritt der Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH in einem neuen modernen Licht. Neben dem offensichtlichen optischen „Facelift” hat sich vor allem strukturell einiges auf www.schindler.at geändert. Die Navigation wird für sämtliche Besucher einfacher, eine Kontaktaufnahme mit Schindler kann noch schneller erfolgen. Der kontinuierliche Wandel des digitalen Zeitalters ist ein Treiber für den führenden Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen, den Kundenkontakt signifikant in den Mittelpunkt zu rücken. Unmittelbar auf der Startseite erschließt sich das klare wie zeitgemäße Design. Die Hauptkapitel unterteilen sich nun in die Bereiche:

Aufzüge

Fahrtreppen und Fahrsteige

Service und Instandhaltung

Job und Karriere

Sämtliche Themengebiete sind mit wenigen Klicks erreichbar und essenzielle Details auf den ersten Blick erkennbar. Funktionalität wie Benutzerfreundlichkeit konnten durch diesen Relaunch nachhaltig verbessert werden. Eine direkte Verlinkung zum smarten Tool “Schindler Digital Plan & Design” ermöglicht Architekten wie Planern unverzüglich - von den entsprechenden Produktseiten aus - die digitale Planung zu starten.

Durch diese intelligente Nutzung der technischen Möglichkeiten kann nun eine innovative Website zur Verfügung gestellt werden, die noch mehr auf die Kundenbedürfnisse der heutigen Zeit zugeschnitten ist.

Mehr Informationen zu der neuen Website finden Sie auf www.schindler.at und das innovative Planungstool Schindler Digital Plan & Design hier: Schindler Digital Plan & Design

