Aufruf an alle Erfinder*innen und Kreative: Staatspreis Patent 2022 startet

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Patentamtspräsidentin Mariana Karepova suchen das beste Patent und die kreativste Marke Österreichs

Wien (OTS) - Auf die Plätze, fertig, los! Alle Erfinderinnen und Erfinder, die in den letzten zwei Jahren Patente bekommen haben, können ihre Erfindungen ab sofort für den Staatspreis Patent ins Rennen schicken. Ebenfalls gesucht: die „Marke des Jahres“.

Zusätzlich wird in der Spezialkategorie „Weltraum“ jener Mensch ausgezeichnet, der mit seinen Erfindungen in überdurchschnittlicher Weise dazu beigetragen hat, den Weltraum zu erkunden. Dieser Preis wird von der Jury direkt vergeben.

Bundesministerin Leonore Gewessler: „Wir prämieren spannende und innovative Ideen, und viele von ihnen leisten einen wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Zukunft für uns alle. Ich freue mich, diesen Preis verleihen zu dürfen und die vielen Erfinderinnen und Erfinder auch persönlich zu treffen.“

Patentamtspräsidentin Mariana Karepova: „Wir starten heute den Wettbewerb für das schönste, sinnvollste, nützlichste Patent des Landes und die stärkste, originellste Marke. Kreativität und Erfindergeist zeugen von Zuversicht und Freiheit. Gerade in schwierigen, unsicheren Zeiten ist das für uns alle enorm wichtig. Darum: Bitte weitersagen!“

Top-Jury bewertet die Einreichungen

Die Einreichungen in den Kategorien „bestes Patent“ und „beste Marke“ bewerten: Henriette Spyra (Juryvorsitzende Patent, Sektionsleiterin Klimaschutzministerium), Harald Kainz (Rektor TU Graz), Gerfried Stocker (Künstlerischer Leiter und Geschäftsführer der Ars Electronica), Klaus Pseiner (Geschäftsführer FFG), Iris Filzwieser (Geschäftsführerin Mettop), Laura Bettiol (Weltraumforscherin), Laura Egg (Juryvorsitzende Marke, Geschäftsführerin Austrian Angel Investors), Alfred Noll (Rechtsanwalt), Eva Czernohorszky (Direktorin Technologie Services Wirtschaftsagentur Wien) und Hannah Lux (Social Entrepreneuse).

Prämierte Erfindungen vergangener Jahre

In den letzten Jahren wurden bereits viele Spitzenerfindungen prämiert. 2020 hat ein höchstinnovatives Verfahren, mit dem Kunststoffe künftig mit heißem Wasser anstatt mit umweltschädlichen Lösungsmitteln hergestellt werden können, gewonnen. 2018 ein Braille-Ring, mit dem sehbehinderte Menschen Nachrichten auf ihrem Smartphone lesen können und 2016 eine künstliche Schneewolke, die ressourcenschonend Kunstschnee erzeugt. Der Spezialpreis ging 2020 an den Erfinder des Tremipens, der das Zittern in den Händen misst und in wenigen Sekunden eine Auswertung liefert. Marke des Jahres wurde 2020 „Skarabeos" - ein Label für Rücksäcke und Taschen mit Alarmsicherung.

Staatspreis Patent wird zum vierten Mal vergeben

Die höchste Auszeichnung für österreichische Erfinderinnen und Erfinder wird heuer zum vierten Mal vergeben. Teilnahmeberechtigt sind alle Österreicherinnen und Österreicher, die in den vergangenen zwei Jahren ein Patent oder eine Marke vom Österreichischen Patentamt bekommen haben. Weitere Details zum Preis und zu den Teilnahmebedingungen finden Sie unter https://www.patentamt.at/staatspreis-patent-2022/

