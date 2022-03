Live im ORF: Europa-League-Achtelfinale zur Primetime mit Barca – Galatasaray

Am 10. März um 20.15 Uhr in ORF 1, Highlights ab 23.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Die UEFA-Europa-League live im ORF bietet am Donnerstag, dem 10. März 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 ein echtes Achtelfinal-Highlight: Im Hinspiel stehen einander der FC Barcelona und Galatasaray Istanbul gegenüber, zwei Vereine, die man eher in der Champions League vermuten würde. Kommentatoren sind Oliver Polzer und Roman Mählich; Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer steuern die Analysen bei.

Die Highlights der übrigen Spiele zeigt ORF 1 um 23.15 Uhr.

Die TV-Übertragung wird auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch als Video-on-Demand.

