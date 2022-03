DPD Österreich: Nummer 1 mit privatem Pickup-Paket-Netzwerk

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) -

Aktuell 2.200 DPD Pickup-Paketshops und -stationen in ganz Österreich

Jeder Pickup-Paketshop in 15 Minuten erreichbar

Pickup-Paketstationen rund um die Uhr „geöffnet“

myDPD-App unterstützt einfachstes Paket-Handling

DPD Austria (Direct Parcel Distribution Austria GmbH) – Österreichs führender privater Paketdienst* – hat bereits im ersten Quartal 2022 ein gestecktes Jahresziel erreicht: 2.200 Paketshops und -stationen stehen aktuell österreichweit zum Abholen und Versenden von Paketen zur Verfügung.

„In unserem Fokus steht immer das bestmögliche Kundenservice und daher war es für DPD strategisch wichtig in unser Netzwerk aus Paketshops und Paketstationen konsequent zu investieren. Gerade in den vergangenen beiden Jahren hat sich dies sehr bezahlt gemacht“, so Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Austria, und ergänzt: „Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern konnten wir unseren Kund:innen auch in Lockdown-Zeiten ein umfassendes Service anbieten und bauen dies auch weiterhin konsequent aus.“

In 15 Minuten im nächsten Pickup-Paketshop

Von den 2.200 Paketaufgabe und -annahmestellen sind rund 1.900 klassische Paketshops, die sich auf ganz Österreich verteilen. Sie befinden sich u. a. in Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Trafiken, Blumen- und Weinhandlungen oder Handyshops, aber auch bei BILLA, BILLA Plus, in A1-Shops, bei Pagro oder NDK. Jüngster DPD-Paketshop-Partner sind die Adler Modemärkte. Überall dort können Pakete abgeholt, aber auch aufgegeben sowie systemgeprüfte DPD-Versandkartons gekauft werden. Rainer Schwarz betont: „85 Prozent der Paketshops haben nach 18 Uhr geöffnet, viele auch am Wochenende. Zudem sind sie für 95 Prozent der Bevölkerung innerhalb von 15 Minuten zu erreichen. Seinen Paketshop oder seine Paketstation in der Nähe findet man einfach und schnell auf unserem `Shopfinder` auf unserer Website dpd.at oder in der myDPD-App.“

Pickup-Paketstationen rund um die Uhr „geöffnet“

24 Stunden an sieben Tagen pro Woche geöffnet, um Pakete zu versenden, abzuholen und zu retournieren – das bieten rund 300 Paketstationen, die von DPD Österreich bisher mit den Kooperationspartnern A1, MYFLEXBOX und Storebox umgesetzt wurden. „Innovative Lösungsansätze wie diese sind eine wichtige Maßnahme für die letzte Meile, die extrem viel Flexibilität erfordert“, so Rainer Schwarz, und ergänzt: „Unseren Kund:innen bieten wir damit die Möglichkeit, ihr Paket an leicht zu erreichenden und immer zugänglichen Standorten – wie z. B. auf Bahnhöfen – rund um die Uhr abzuholen oder zu retournieren.“

myDPD-App als Erfolgsstory

Als ideales Organisations-Tool für den Paketempfang und -versand erweist sich die myDPD-App. Eine Vielzahl von Funktionen – von der Paketverfolgung via Live-Tracking über die Umverfügung bis hin zur Festlegung eines Wunsch-Paketshops – machen das Paketmanagement extrem einfach. Sowohl der mobile Paketschein als auch die Lieferpräferenzen können mit einem „Wisch“ erledigt werden. Von den zahlreichen Vorteilen der myDPD-Plattform bzw. der App sind zurzeit mehr als 350.000 Österreicher:innen überzeugt und deshalb Stammkund:innen.

*KEP Radar, Februar 2021

Rückfragen & Kontakt:

BRUGGER DENGG PR

Dr. Hanna Brugger-Dengg

T 0664 105 31 48

E pr @ bruggerdengg.at