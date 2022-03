„NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine“-Benefizabend am 10. März live ab 20.15 Uhr in ORF 2

Gespendet werden kann unter 0800 664 2022

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 10. März 2022, steht der ORF-2-Hauptabend ganz im Zeichen der Spendenaktion „NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine“: Barbara Stöckl und Tobias Pötzelsberger sprechen live ab 20.15 Uhr in ORF 2 mit Geflüchteten, Helferinnen und Helfern sowie Menschen mit Angehörigen im Kriegsgebiet:

Tetiana und Sofiia Konovalova: Die ukrainische Mutter und ihre 16-jährige Tochter waren bereits 2014 aus Lugansk nach Kiew geflüchtet und mussten nun erneut alles hinter sich lassen.

Mariya Tobler-Yevchak und Rene Unger: Das ukrainisch-österreichische Paar hat sechs Nichten und Neffen sowie die an Diabetes erkrankte Großmutter aus der Ukraine zu sich ins Burgenland geholt.

Helga Tippel: Die 83-jährige Wienerin, die seit Jahrzehnten ukrainische Waisenkinder unterstützt, hat nun auch geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei sich aufgenommen.

Thomas Brunner: Der Oberösterreicher zog vor fast 20 Jahren in die Ukraine und betreibt dort eine Schweinezucht.

Juliana Matusova: Die gebürtige Ukrainerin leitet für Global 2000 ein Projekt für krebskranke Kinder.

Die ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten Christian Wehrschütz, Katharina Wagner und Verena Gleitsmann liefern aktuelle Informationen und Bilder. Barbara Stöckl und Tobias Pötzelsberger sprechen u. a. mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler sowie Michael Opriesnig, Generalsekretär des Roten Kreuzes und Vorstandsmitglied bei NACHBAR IN NOT, und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Im Rahmen des Benefizabends treten die gebürtige Ukrainerin und Mezzosopranistin Zoryana Kushpler und die russischstämmige Geigerin Lidia Baich gemeinsam auf.

Gespendet werden kann morgen unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 2022. Die Spendentelefone sind mit Prominenten besetzt. Moderatorin in der A1-Spendenzentrale ist Eva Pölzl. Nach der „ZiB 2“ melden sich Barbara Stöckl und Tobias Pötzelsberger mit dem finalen Spendenstand des Abends und Gesprächen mit:

Olexander Scherba: Der ehemalige Botschafter der Ukraine in Wien ist aus seiner Heimat zugeschaltet.

Karl Habsburg: Der Unternehmer betreibt den Radiosender „Kraina FM“ und verbrachte die vergangenen Tage in der Ukraine.

Cornelius Granig: Der Unternehmensberater und Cybersecurity-Experte engagiert sich in der Ukraine-Hilfe.

Benefizabend auch als Zeichen der Gemeinsamkeit österreichischer Medienhäuser

Das Ziel des Abends ist es, den Menschen in der Ukraine noch besser helfen zu können – denn rasches, unbürokratisches Agieren ist essenziell, um die Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, Hygieneartikeln, medizinischer Hilfe, Cash Assistance und Heizmaterial schnellstmöglich abzudecken. Aus diesem Grund und auch im Sinne der Zusammenarbeit am österreichischen Medienstandort hat ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann heimische Medienhäuser eingeladen, Teil dieses Abends zu werden und die Initiative tatkräftig zu unterstützen. So stellt der ORF das TV-Signal des Live-Abends unentgeltlich zur zeitgleichen Live-Ausstrahlung zur Verfügung und hat Vertreter der Medienhäuser eingeladen, an den Spendentelefonen Platz zu nehmen. Der ORF freut sich, dass es dazu zahlreiche positive Rückmeldungen gab. Puls24 und W24 zeigen den Benefizabend parallel im TV, servustv.com und oe24.at streamen live. Zudem sitzen Vertreter/innen der heimischen Privatsender mit weiteren Prominenten an den Telefonen, um Spenden für die Hilfsorganisationen von NACHBAR IN NOT zu sammeln.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Ich freue mich sehr, dass wir in dieser wichtigen Initiative zusammenarbeiten und die beteiligten privaten Medienhäuser den NACHBAR IN NOT-Benefizabend übernehmen. Es ist wichtig, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um so schnell und umfassend wie möglich helfen zu können. NACHBAR IN NOT ist das Spendenherz der Österreicherinnen und Österreicher – und mit dieser Kooperation wird es noch größer.“

„NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine“ barrierefrei für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die beiden Sendungen „NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine“ am 10. März um 20.15 Uhr und die Sendung „NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine/Spendenbilanz“ um 22.45 Uhr werden barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem werden die Sendungen mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetschern Ferdinand Leszecz und Delil Yilmaz übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV), auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand.

