Freiheitliche Arbeitnehmer (FA) Rösch: GPA übernimmt Forderung der FA in der AK

Erhöhung des Kilometergeldes zugestimmt

Wien (OTS) - Der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA), Ing. Bernhard Rösch, freut sich über die Unterstützung der Forderung der Freiheitlichen Arbeitnehmer in der Arbeiterkammer, das Kilometergeld von derzeit 0,42 EUR auf 0,50 EUR zu erhöhen.

„Das war ein erster wichtiger Schritt, um den Mittelstand vor der kalten Steuerprogression zumindest in diesem Bereich zu schützen. Im Sozialbereich hat die Regierung nämlich nichts gemacht. Jetzt wäre es höchst an der Zeit, Reallohnerhöhungen statt KV Lohnerhöhungen umzusetzen“, so Rösch.

Ebenso freue sich der Chef der Freiheitlichen Arbeitnehmer über das Ergebnis der letzten FA-Bundesvorstandssitzung. Dort verstärkte Rösch sein Team hinsichtlich der nächsten AK Wahl mit zwei Generalsekretären.

„Mit unserer LAbg. a.D. Angela Schütz aus Wien und dem FA-Landesobmann Manfred Mischelin aus Kärnten soll aus Arbeitnehmersicht wieder mehr auf die schon vor der Pandemie anstehenden sozialen Ungerechtigkeiten Augenmerk gelegt werden“, so Rösch abschließend. (Schluss)

