„Science Busters“ erhellen wieder „DIE.NACHT“ mit ihrem unbegrenzten Wissen – ab 15. März

Neue Folgen, neue Bühne, neues Gesicht und neuer Sendeplatz immer dienstags in ORF 1

Wien (OTS) - Neues von der schärfsten Science-Boy-and-Girl-Group der Milchstraße! Mit neuen Folgen, neuer Bühne und einem neuen Gesicht melden sich die „Science Busters“ zurück. Ganz nach ihrem Motto „Wer nichts weiß, muss alles glauben“ sind sie ab Dienstag, dem 15. März 2022, wöchentlich um 23.00 Uhr in ORF 1 wieder in Sachen wissenschaftlicher Aufklärung unterwegs und in der neuen Staffel auf einer neuen Bühne wieder im Alumni-Hörsaal der Karl-Franzens-Universität Graz zu sehen. An der Seite von MC Martin Puntigam erklären in zwölf neuen Folgen und dem Saisonfinale die Welt und alles drumherum wieder Elisabeth Oberzaucher (Verhaltensbiologie), Florian Freistetter (Astronomie), Martin Moder (Molekularbiologie), Peter Weinberger (Chemie), Helmut Jungwirth (Mikrobiologie), Gunkl aka Günther Paal, Ursula Hollenstein (Infektiologin) und Woody (Universitätshund). Als neues Familienmitglied der „Kelly Family der Naturwissenschaften“ mit dabei ist dieses Mal Astronomin Dr. Ruth Grützbauch – zu sehen in der Ausgabe „Crashkurs über Simmering“. Die Astronomin ist Spezialistin für die großen Zusammenhänge im Weltall. Nach ein paar Jahren als Wissenschaftsvermittlerin in einem der größten Radioteleskope der Welt nahe Manchester ist sie 2018 wieder nach Österreich zurückgekehrt und hat in Wien das Pop-up-Planetarium „Public Space“ gegründet, in dem bisher schon mehr als 15.000 Menschen zu Gast waren.

Auftakt: „Science Busters – Klimafittes Österreich“ am Dienstag, dem 15. März, um 23.00 Uhr in ORF 1

Zum Auftakt wird es an der Uni Graz patriotisch: „Fit mach mit“ war der Slogan der Nationalfeiertage, um die Menschen zu ermutigen, ein Stück des Weges mitzugehen. Master of Ceremony Kabarettist Martin Puntigam macht sich mit den beiden naturwissenschaftlichen Halbschuhtouristen Dr. Florian Freistetter (Astronomie) und Dr. Martin Moder (Molekularbiologie) auf die Waltz.

Zur Einstimmung auf die neue Staffel gibt es für Fans des Wissenschaftskabaretts viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (https://flimmit.at).

„Science Busters“ ist eine HD-Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

