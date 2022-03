Impfpflicht - SPÖ-Kucher: „Wo ist der Plan, damit wir nicht im Herbst in die nächste Katastrophe stolpern?“

Wien (OTS/SK) - „Die Expertenkommission hat entschieden, die Impfpflicht auszusetzen. Das nehmen wir so zur Kenntnis, deswegen haben wir die Kommission auch gefordert. Aber wo ist der Plan, wie es weitergeht? Da hab ich von Regierungsseite nichts vernommen. Wenn der kommende Sommer wieder verschlafen wird, stolpern wir planlos in den Herbst und in die nächste Katastrophe“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zur Pressekonferenz des neuen Gesundheitsministers Rauch mit Verfassungsministerin Edtstadler. Die Expert*innen gehen davon aus, dass im Herbst eine neue Virusvariante kommt. „Die wird uns mit voller Härte treffen, wenn die Impfrate nicht steigt“, so Kucher.

Die Impfung ist nach wie vor das wichtigste Mittel im Kampf gegen das Virus und die Pandemie. „Aber die Regierung hat nichts dazu getan, um die Menschen davon zu überzeugen. Die positiven Impfanreize hat man beerdigt. Jetzt gibt es weder Anreize noch sind geeignete Kampagnen am Laufen. Es gibt auch keine Strategie, weder zum Testen, noch zur Impfung oder zu Medikamenten“, so Kucher. „Der neue Gesundheitsminister muss jetzt schnell reagieren, denn die Bevölkerung ist es zu recht leid, in diesem Chaos-Management zu leben“, fordert Kucher. (Schluss) up



