MQ: Ausstellung „SHOOT & THINK”

Wien (OTS) - Im Rahmen des FOTO WIEN Festivals lädt die Ausstellung „SHOOT & THINK“ (11. bis 27. März), kuratiert von Prof. Eva Leitolf und Giulia Cordin, ein, die Arbeiten von Studierenden des Studio Image der Freien Universität Bozen kennenzulernen. Die Studierenden beschäftigen sich in ihren Arbeiten mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Die Eröffnung findet am 10. März, 18 Uhr im frei_raum Q21 statt.



„Die FOTO WIEN präsentiert unterschiedlichste Arten von Fotografie an Standorten in der ganzen Stadt. Ich freue mich sehr, dass wir im MuseumsQuartier Wien jungen, angehenden Künstler*innen eine Plattform bieten können und ihre Arbeiten, bei freiem Eintritt, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen“, so MQ-Direktorin Bettina Leidl.



Auf 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind Fotografien, Multimedia- und Web-Projekte sowie Fotobücher zu sehen, die im Zuge des Studiums entstanden sind. In jedem Semester wurden verschiedene Themen behandelt: „Democracy in Distress?“ untersuchte neue Formen von Propaganda, in „More than 1000 Words“ beschäftigten sich die Studierenden mit dem Verhältnis von Bild und Text. Die Repräsentation von Identität und Territorium stand im Zentrum von „End of the Global World?“. In „ELIZA & Frankenstein“ ging es um technologische Utopien und ihre Bildnarrative. Gewaltdarstellungen in Bildern waren Thema bei „Violent Images“ sowie Strategien der Täuschung in „Fake for Real“.



„Diskurs ist ein wichtiger Teil unserer Lehrpraxis. Ziel ist, Ergebnisse zu hinterfragen und damit das Verständnis für die eigene Arbeit weiterzuentwickeln. Die Ausstellung wiederum bietet die Möglichkeit zur räumlichen Auseinandersetzung, aber auch das eigene Werk in Bezug zu anderen Werken zu setzen“, so Kuratorin Prof. Eva Leitolf von der Freien Universität Bozen.



In der Ausstellung werden Arbeiten von 22 Studierenden zusammengeführt, zeitgleich erscheint das Buch „SHOOT & THINK: Negotiating Images“.



SHOOT & THINK

Eröffnung: Do 10.03., 18h

Laufzeit: 11. bis 27.03., Di bis So 13–16h & 16.30–20h

Ort: frei_raum Q21 exhibition space

Eintritt frei

Rückfragen & Kontakt:

Presse MQ: Mag. Irene Preißler

Tel. [+43] (0)1 / 523 58 81 - 1712

E-Mail: irene.preissler @ mqw.at