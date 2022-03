EINLADUNG: 18. Forum Hospital Management

Wien (OTS) - Die Pandemie ist zwar noch nicht vorbei, doch wir kennen schon viele der Herausforderungen des Gesundheitswesens, die neue Antworten einfordern: Digitale Transformation, Personalisierung, Prävention, Fachkräftemangel und Pandemiebekämpfung sind die wichtigsten Treiber der Medizin in der Post-Corona-Welt.



Wer die Chancen des Wandels im Gesundheitswesen rechtzeitig erkennt und richtig nützt, tut viel für ein Gesundheitssystem, das in Zukunft mehr denn je Maß am Menschen nehmen kann. Das 18. Forum Hospital Management, eine Kooperation zwischen dem AKH Wien, der Vinzenz Gruppe, der Wirtschaftsuniversität Wien und dem Dachverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, geht der Frage nach, was im bisherigen Gesundheitswesen aufgebrochen und verändert werden muss, damit wir in eine aus gesundheitlicher und wirtschaftlicher Sicht positive Zukunft aufbrechen können.

Aufbruch und Aufbrechen: Disruptionen in der Corona-Welt

Wann: Donnerstag, 24. März 2022, 09.00-17.00 Uhr

Wo: Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien

Anmeldeschluss: 18. März 2021

Anmeldung bei Elisabeth Allbauer-Zinke unter elisabeth.allbauer-zinke @ vinzenzgruppe.at

Namhafte Expertinnen* und Experten* aus den unterschiedlichsten Disziplinen beleuchten Seuchen und Pandemien aus historischer Perspektive und gehen der Frage nach, welche Rolle Daten spielen und welchen gesellschaftlichen Zerreißproben wir ausgesetzt sind.

Hier ein Auszug aus den Vorträgen:

Zerreißprobe durch Gleichzeitigkeit: Corona, Digitalisierung und Einsamkeit (Manfred Spitzer)

It‘s not just a game – it’s a gamechanger (Johanna Pirker)

Daten – das Öl der Medizin von morgen (Werner Lanthaler)

Große Wirkung mit kleinem Budget: Personalmarketing in den sozialen Medien (Marc Raschke)

Pandemia. Einblicke, Aussichten und Learnings (Rudolf Anschober)



Das vollständige Programm und mehr Informationen zu den Referent*innen des 18. Forum Hospital Management finden Sie hier.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am 18. Forum Hospital Management! Anmeldeschluss ist der 18. März 2022. Die Teilnahme für Medienvertreter*innen ist kostenlos.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Günter Schiester, MAS

Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH, Wien

Gumpendorfer Straße 108, 1060 Wien

Mobil: +43 664 88 493 302

E-Mail: guenter.schiester @ vinzenzgruppe.at

www.vinzenzgruppe.at