1000 Miglia - COPPA DELLE ALPI 2022

Brescia, Italien, 8. März 2022 (ots/PRNewswire) - Das Rennen, das durch Italien, die Schweiz und Österreich führt, beginnt am 9. März

Die Coppa delle Alpi 2022, ein von der 1000 Miglia Srl organisiertes Winter-Gleichmäßigkeitsrennen für historische Fahrzeuge, findet vom 9. bis 12. März statt und ist das erste Rennen, das für die von ACI Sport organisierte italienische Meisterschaft der großen Veranstaltungen 2022 gilt. Die Autos werden den einzigartigen Alpenbogen zwischen Italien, der Schweiz und Österreich durchqueren und dabei einige Unesco-Weltkulturerbestätten besuchen. Damit wird die erste historische Veranstaltung im August 1921 wiederbelebt.

Nach der ersten Auflage der 1000 Miglia im Jahr 2019 werden bei der Neuauflage des Alpenrennens in diesem Jahr 54 Fahrzeuge mit Mannschaften aus den USA, Israel, Italien, Mexiko, Deutschland, Polen, Holland, Belgien und der Schweiz an den Start gehen.

Der Fiat 514 Coppa delle Alpi Spider Sport von 1931, der Fiat 514 MM von 1930 und der Fiat 508C von 1937 und 1938 sowie der Lancia Aprilia von 1937 und 1939 bilden die Gruppe der Vorkriegsfahrzeuge, während Alfa Romeo, Bristol, Jaguar, Austin Healey, Mercedes Benz, MG, Triumph, Porsche, Saab, Volvo und Ferrari. Die Einzigartigkeit der Coppa delle Alpi 2022 lässt sich an den Zahlen ablesen: 11 Zeitkontrollen, 5 Durchgangskontrollen, 70 Zeitversuche und 65 heimliche Durchschnittserfassungen auf einer Strecke von über 1000 Kilometern. Prüfungsgruppen entlang der Strecke werden die BPER-Trophy und die Trophäen mit den Namen von Bormio, St. Moritz, Seefeld und Brixen vergeben. Am ersten Tag des Rennens ist Brescia Start- und Zielpunkt einer landschaftlich reizvollen Schleife, die nach Nistisino, Sulzano und zum Iseo-See führt. Am zweiten Tag fahren die Autos am Westufer des Gardasees entlang in Richtung des Naturparks Adamello-Brenta. Nach der Mittagspause in Fai della Paganella geht es in Richtung Val di Non, Val di Sole, Tonale- und Aprica-Pass nach Bormio, wo die Etappe endet. Am dritten Tag fahren die Autos über den Berninapass und durch das Val Müstair nach St. Moritz. Dann überqueren sie den Reschenpass und fahren über die österreichische Grenze nach Seefeld in Tirol. Auf der letzten Etappe geht es über den Brenner und durch das Pustertal zu den Ausläufern der Dolomiten, wo die letzten sportlichen Prüfungen vor dem Zieleinlauf in Brixen anstehen.

Der Gesamtsieger, der Sieger jeder Gruppe und der Sieger der Durchschnittsprüfungen der allgemeinen Wertung haben Anspruch auf die Teilnahme an der 1000 Miglia 2023.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1761165/COPPA_DELLE_ALPI_2022.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1761166/1000_Miglia_Logo.jpg

