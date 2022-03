StandardPOD-Reinräume von G-CON jetzt auch in Europa verfügbar

Kilkenny, Irland, 8. März 2022 (ots/PRNewswire) - Das Standard-Reinraumdesign ist sofort auf dem gesamten EMEA-Markt verfügbar und kann innerhalb von 3 Monaten oder weniger an Kunden ausgeliefert werden.

G-CON, der führende Anbieter von vorgefertigten, flexiblen Reinraumlösungen, gab heute bekannt, dass er in der Lage ist, die für das Unternehmen charakteristischen StandardPOD-Reinräume in Europa herzustellen und zu liefern. StandardPODs, die 2020 in den USA eingeführt wurden, sind Standard-Reinräume, die darauf ausgelegt sind, die Effizienz in Bezug auf Produktion, Qualifizierung, Lieferung und Kostensenkung zu maximieren und der Arzneimittelherstellung zeitliche Sicherheit zu bieten.

Das StandardPOD-Portfolio von G-CON umfasst sechs PODs in drei verschiedenen Maßen mit bidirektionalen und unidirektionalen Durchflusslösungen, die alle nach ISO 7 klassifiziert sind. Diese Einheiten können die Entwicklung und den Betrieb im klinischen Maßstab für Zelltherapien, Formulierung und Abfüllung, Arzneimittelwirkstoffe usw. unterstützen. Sie können aber auch als Komponenten eines Bausteinkonzepts für ein POD-Cluster mit mehreren Einheiten eingesetzt werden, um umfangreichere Verarbeitungsanforderungen zu erfüllen.

PODs, die sich in den letzten 12 Jahren aufgrund ihrer Vorfertigung und vorqualifizierten schlüsselfertigen Merkmale einer immer größeren Beliebtheit erfreuen, sind jetzt über die StandardPOD-Produktlinie auch für den EMEA-Markt erhältlich. Durch die Standardisierung können diese Reinräume zu einem Festpreis erworben werden, einschließlich Planung und Qualifizierung. G-CONs standardisierter Ansatz verkürzt die Konstruktions- und Fertigungszeiten durch eine prozessgesteuerte Fertigung mit Standardteilen von qualifizierten Zulieferern und durch den Einsatz geschulter und erfahrener Arbeitskräfte. Auch Inbetriebnahme und Qualifizierung sind klar definiert, so dass die Auslieferung innerhalb von nur drei Monaten nach der Bestellung erfolgen kann.

„G-CON baut sein globales Produktportfolio an vorgefertigten StandardPODs weiter aus, um den Zeit- und Kostenaufwand für die Installation einer cGMP-Reinrauminfrastruktur höchster Qualität weiter zu reduzieren", so Dennis Powers, Vice President of Business Development & Design Consulting bei G-CON. „Die Standardisierung wird die Effizienz steigern, da die Branche zunehmend auf vorgefertigte Modulbauweise setzt

Klicken Sie hier um ein Exemplar des StandardPOD-Katalogs von G-CON anzufordern.

Informationen zu G-CON

G-CON erfüllt den Bedarf an zuverlässigen und schnell lieferbaren Kapazitäten für die biopharmazeutische Industrie. G-CON bietet umfassende vorgefertigte und vorqualifizierte CGMP-konforme Reinraumumgebungen und -plattformen für Anwendungen im Labor, in der klinischen und in der kommerziellen Produktion für eine Vielzahl von therapeutischen Anwendungen.

Durch einen klar definierten, auf die Kundenbedürfnisse ausgerichteten Ansatz für Design, Produktion, Installation und Qualifizierung bietet G-CON ein voll funktionsfähiges Reinraum-Produktportfolio, das eine zuverlässige Biokapazitätsplanung innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens ermöglicht. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von G-CON unter http://www.gconbio.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1761232/G_CON_Log o.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1761233/standa rdPOD.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1761234/ standardPOD_2.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Brittany Berryman,

bberryman @ gconbio.com