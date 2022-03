FPÖ – Nittmann: BV Pfeffer lässt zahlreiche Baustellen in Hernals zurück

Alko-Hotspot Elterleinplatz muss beseitigt und Betonwüste Dornerplatz rückgebaut werden

Wien (OTS) - „Die Hernalser Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer hat in 20 Jahren Amtszeit mit vollem Einsatz gearbeitet, lässt jedoch zahlreiche Baustellen zurück. Wir Freiheitlichen danken ihr für eine überwiegend konstruktive Zusammenarbeit und wünschen ihr für den kommenden Lebensabschnitt alles Gute“, so die Bezirksobfrau der FPÖ-Hernals, Ulrike Nittmann.

Wenig zufriedenstellend sei die Situation am Elterleinplatz, der sich nach dem Umbau zu einem Alko-Hotspot einwickelt habe, was eine massive Beeinträchtigung für die Anrainer und dortigen Geschäftsleute bedeute. Auch der Dornerplatz sei nach seiner Umgestaltung zu einer Betonwüste verkommen und lade nicht zum Verweilen ein. „Es ist schon erstaunlich, dass gerade eine Partei wie die SPÖ, die bei jeder Gelegenheit vorgibt, sich für den Klimaschutz einzusetzen, einen solchen Platz vollständig zubetoniert, anstatt mehr Grünraum zu schaffen“, so Nittmann.

Auf den neuen Bezirksvorsteher Peter Jagsch warten im Bezirk jedenfalls zahlreiche Herausforderungen. Die FPÖ fordert vom kommenden Bezirkschef den Erhalt des Postsportplatzes als grüne Lunge von Hernals, eine Aufwertung der Hernalser Hauptstraße, um in die leerstehenden Geschäftslokale wieder Leben zu bringen, verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für die Bevölkerung sowie einen Rückbau des Dornerplatzes mit mehr Grünflächen. „Unsere Hand ist ausgestreckt und wir hoffen, dass Bezirksvorsteher Jagsch die Initiativen aller Parteien ernst nimmt und auch gemeinsam für ein sicheres, schönes und sauberes Hernals umsetzt“, betont die FPÖ-Bezirksparteiobfrau.

