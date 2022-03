Glasfaserausbau für St. Georgen am Längsee fixiert!

St.Pölten/Klagenfurt (OTS) - Mit St. Georgen am Längsee knackt die dritte Gemeinde aus der Großregion Görtschitztal die Mindestbestellquote von 40% für den Ausbau des Glasfasernetzes durch die Breitbandinitiative Kärnten (BIK) und die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG). Bis Freitag kann noch zum Aktionspreis bestellt werden.

„St. Georgen macht mit dem Glasfaserausbau einen weiteren Schritt in die digitale Zukunft,“ freut sich Bürgermeister Wolfgang Grilz. Noch vor Ende der Bestellphase hat seine Gemeinde die notwendige Hürde geknackt. Somit haben alle Gemeinden in der Großregion, in denen die Bestellphase bereits angelaufen ist, die 40% erfolgreich übersprungen.

„Dass in kurzer Zeit die ersten Erfolge vermeldet werden können, spricht für die gute Partnerschaft zwischen der BIK und öGIG zum Wohle der Kärntner Gemeinden im ländlichen Raum.“, freut sich Peter Schark, Geschäftsführer der Breitbandinitiative Kärnten, über den planmäßigen Fortschritt im ersten großen Ausbauprojekt der BIK. „Es zeigt sich einmal mehr, dass der Bedarf in unserem Land sehr hoch ist und wir hier gemeinsam wichtige und schnelle Schritte für die Zukunft Kärntens setzen,“ so Schark weiter.

„Mit unserem Infrastrukturprodukt öFIBER bringen wir 100% echte Glasfaser direkt in die Kärntner Haushalte und Betriebe. Damit profitiert jede Kärntnerin und jeder Kärntner von einem kompromisslosen und leistungsfähigen Internetzugang,“ streicht Hartwig Tauber, Geschäftsführer der öGIG, die Vorteile eines FTTH-Glasfaseranschlusses hervor. „Mit der öFIBER bringen wir den höchsten Qualitätsstandard nach Kärnten und freuen uns, die Gemeinden und die Breitbandziele des Landes tatkräftig unterstützen zu können,“ ergänzt Tauber.

Bestellphase endet am 11. März

„Wer noch keinen Anschluss bestellt hat, sollte das bis Freitag noch tun,“ ermutigt Bürgermeister Grilz noch Unentschlossene. Denn nur noch bis 11. März können Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde St. Georgen am Längsee zum Aktionspreis von 300 Euro ihren Glasfaseranschluss bestellen. Danach erhöht sich der Preis für den Infrastrukturanschluss auf 600 Euro.

Dem zukunftssicheren, 100%igen Glasfaser-Infrastruktur bis zum Endkunden steht in St. Georgen jedenfalls nichts mehr im Wege. Für Haushalte und Betriebe die einen öFIBER-Anschluss bestellt haben, werden zeitnah die ersten Bauarbeiten beginnen. Über den genauen Zeitplan, informiert die öGIG alle Kunden in den nächsten Wochen direkt und online. Damit das ultraschnelle Breitbandinternet genutzt werden kann, stehen öFIBER-Kunden mehrere Internet-Anbieter zur Auswahl. Die verfügbaren Tarife für die Internetverbindung starten mit garantierten 150/50 Mbit/s für nur 32,99 Euro im Monat.

Über das Glasfaserprojekt „Großregion Görtschitztal“

Das Glasfaserprojekt in der Großregion Görtschitztal ist das Leuchtturmprojekt der Breitbandinitiative Kärnten, das gemeinsam mit der Österreichischen Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) umgesetzt wird. Gemeinsam errichten die Unternehmen rund 12.700 Glasfaseranschlüsse für Haushalte und Betriebe in den Gemeinden Althofen, Brückl, Eberstein, Guttaring, Hüttenberg, Kappel am Krappfeld, Klein St. Paul, Magdalensberg sowie St. Georgen am Längsee.

Alle Informationen zum Ausbauprojekt und zu den verfügbaren Internet-Anbietern sind unter www.oefiber.at abrufbar.

