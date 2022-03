Volkshilfe: Starkes Line up für die Ukraine Hilfe im Parterstadion am 19.3.

Fenninger: „Danke an Ewald Tatar und alle Musiker*innen für diesen lauten Akt der Soldiarität“

Wien (OTS) - Barracuda Music lädt zugunsten von Nachbar in Not ins Ernst Happel Stadion. Spendentickets für das große Solidaritätskonzert am 19.3. gibt es bei Ö-Ticket um 19,91 Euro. Der Preis steht symbolisch für das Jahr der Unabhängigkeit der Ukraine.

Unter dem Titel „We stand with Ukarine“ wird am Samstag, den 19. März, im Ernst-Happel-Stadion in Wien ein großes Solidaritätskonzert für die Ukraine über die Bühne gehen. Das fantastische Line up hat alle großen Namen der österreichischen Szene aufzubieten: Kurt Ostbahn, Bilderbuch, Pizzera & Jaus, Seiler & Speer, Wanda, Mathea, Yung Hurn, Turbobier, Josh, Mavi Phoenix, Lisa Pay und Bibiza & Eli Preiss, Eazy.

Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe, dankt im Rahmen der heutigen Pressekonferenz im Stadion als Vertreter von Nachbar in Not dem Veranstalter, Ewald Tatar, Ö3 Chef Georg Spatt als Vertreter des ORF und allen Künstler*innen für ihre lautstarke Solidarität: „Wie schon bei Voices for Refugees wussten wir sofort, das wollen wir machen, das müssen wir einfach machen. Dass jetzt so viele großartige Acts mit dabei sind, macht mich trotzdem sprachlos und unendlich dankbar.“

Hier können Tickets gekauft werden: www.oeticket.com

