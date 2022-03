Kulturstadträtin Kaup-Hasler gratuliert Olga Neuwirth zum Ernst von Siemens Musikpreis

Wien (OTS) - „Mit der Zuerkennung des Ernst von Siemens Musikpreis, der renommiertesten Ehrung für klassische Musik im deutschen Sprachraum, wird einmal mehr weithin sichtbar, welche Bedeutung dem Schaffen von Olga Neuwirth zukommt. Ich gratuliere ihr herzlich," so Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. "Die Komponistin, die zu den erfolgreichsten ihrer Generation gehört, hat ein absolut eigenständiges künstlerisches Selbstverständnis entwickelt, in das sie multiple ästhetische Erfahrungen aus Film, Literatur, bildender Kunst, Naturwissenschaft und Alltagskultur einbezieht."

"Es ist ein schönes Zusammenfallen des Bekanntwerdens dieser Ehrung mit dem internationalen Frauentag, setzt sich Olga Neuwirth doch seit den späten 1980ern für feministische Anliegen ein und hinterfragt ganz bewusst die von Menschen gesetzten Normen. Die Reihe von Persönlichkeiten, in die sich Neuwirth als Ernst von Siemens-Preisträgerin einreiht, ist so eindrucksvoll wie männlich dominiert: Olivier Messiaen, Luciano Berio, György Ligeti, Mauricio Kagel oder Karlheinz Stockhausen, um nur einige hervorzuheben. Die bisher erste weibliche Komponistin, die den Hauptpreis erhielt war 2019 Rebecca Saunders. Daher freut es mich, dass Olga Neuwirth als Professorin für Komposition an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien lehrt und hier eine starke Vorbildfunktion für künftige Generationen von Komponist*innen ausübt.“

