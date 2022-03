Außenminister Schallenberg & Gesundheitsminister Rauch morgen um 18.30 Uhr und 22.20 Uhr im Interview auf PULS 24

Corinna Milborn begrüßt morgen um 18.30 Uhr Außenminister Schallenberg bei „Milborn-Spezial“ sowie den neuen Gesundheitsminister Rauch in einem „Newsroom LIVE“ um 22.20 Uhr

Wien (OTS) - Russlands Einmarsch in die Ukraine hat sowohl die österreichische Außenpolitik als auch die internationale Diplomatie auf den Kopf gestellt: Einig wie selten zuvor, verurteilt der Westen das russische Vorgehen und belegt das Land mit Sanktionen. Russland, im Gegenzug, kontert mit militärischen und wirtschaftlichen Drohungen und kritisiert Österreich für seine Auslegung der Neutralität in diesem Konflikt. Wie kann der Krieg in der Ukraine beendet werden? Welche Maßnahmen muss man im Westen noch treffen und welche Rolle spielt Österreich in diesem Konflikt? Corinna Milborn begrüßt zu diesen Fragen Außenminister Alexander Schallenberg zu einem ausführlichen Interview um 18.30 Uhr im PULS 24-Studio – Wiederholung um 23.25 Uhr.

Dienstag wurde der neue Gesundheitsminister der Grünen, Johannes Rauch, vom Bundespräsidenten angelobt – der mittlerweile dritte Gesundheitsminister in der laufenden Legislaturperiode. Zwar hat Österreich die meisten Corona-Maßnahmen wieder fallen gelassen, die steigenden Fallzahlen lassen ein baldiges Ende der Pandemie aber in weite Ferne rücken. In einem „Newsroom-LIVE“ um 22.20 Uhr spricht der neue Gesundheitsminister mit Corinna Milborn über die Herausforderungen seines neuen Amtes und der Corona-Pandemie.

„Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch“ – Mittwoch, 9.März, um 18.30 Uhr und um 23.25 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream auf der ZAPPN App.

„Newsroom-LIVE“ - Mittwoch, 9. März, um 22.20 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream auf der ZAPPN App.



