Taxi 40100 verschenkt 40 Ausbildungsplätze in der Taxischule an ukrainische Flüchtlinge und unterstützt die Volkshilfe Wien

Die Ausbildungen in der Taxischule haben einen Wert von insgesamt 18.400 Euro. Zudem spendet Taxi 40100 der Volkshilfe Wien Taxigutscheine im Wert von 1.000 Euro

Wien (OTS) - „Der Krieg in der Ukraine macht uns alle sprachlos. Tatenlos zuzusehen, kommt für Taxi 40100 nicht infrage“, so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. Aus diesem Grund hat sich der Wiener Taxivermittler zu zwei Maßnahmen entschlossen. „Als Soforthilfe stellen wir der Volkshilfe Wien Taxi-Gutscheine im Wert von 1.000 Euro zur Verfügung“, so Hruza. Die Volkshilfe sammelt Sachspenden und kümmert sich um die ukrainischen Flüchtlinge in Wien. „Wir danken Taxi 40100 für die tolle und wichtige Spende!“ , freut sich die Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, Tanja Wehsely über die großzügige Unterstützung zugunsten der Ukraine-Kriegsflüchtlinge.

Als zweite Maßnahme verschenkt Taxi 40100 40 Ausbildungsplätze in der Taxischule von Taxi 40100 an ukrainische Flüchtlinge. „Das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wir möchten den Flüchtlingen ermöglichen, in unserer schönen Stadt zu arbeiten und bald wieder finanziell auf eigenen Beinen stehen zu können“, so Hruza weiter. Selbstverständlich übernimmt Taxi 40100 für die neuen Lenkerinnen und die neuen Lenker auch die Kosten für den benötigten Perfektionskurs. Die Taxilenkerausbildung und der Perfektionskurs kosten regulär 460 Euro pro Person.

„In unserer Taxischule gibt es einwöchige Tageskurse und 10-tägige Abendkurse. Die Taxilenkerkurse beinhalten Ortskunde, ein Sicherheitstraining der Polizei oder Informationen über das Arbeitszeitenrecht. Im 3-tägigen Perfektionskurs geht es z.B. um die bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten im Taxi“, so Leopold Kautzner, Leiter der Taxischule von Taxi 40100. Interessenten können sich unter www.taxischule.at informieren und unter office @ taxischule.at anmelden. Die Aktion ist zeitlich nicht begrenzt. Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 20 Jahren, eine einjährige Pkw-Fahrpraxis, ein Leumundszeugnis und Deutschkenntnisse (Sprachniveau A2). In Wien gibt es mehrere Institute, die Deutschkurse anbieten.

Der Job ist männlich dominiert und es gibt mehr Männer als Frauen, die diesen Job ausüben. Selbstverständlich sind Frauen im Team von Taxi 40100 herzlich willkommen! „Es wäre wirklich schön, wenn es bald noch mehr weibliche Verstärkung in der Flotte von Taxi 40100 gibt!“, so etwa Diana Ispas (42), Taxilenkerin aus Leidenschaft.

Alle wichtigsten Details dieser Presseaussendung in ukrainischer Sprache:

Taxi 40100 дарує 40 навчальних місць yкраїнським біженцям у школі таксі і допомагає Volkshilfe Wien

Курси навчання у школі таксі мають загальну вартість 18 400 євро. Також Taxi 40100 дарує Volkshilfe Wien ваучери на проїзд в таксі у розмірі 1000 євро.

Die Presseaussendung ist auf www.taxi40100.at in ukrainischer Sprache abrufbar.

