IGEPHA/Mayerhofer: „Freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Gesundheitsminister“

Die IGEPHA zeigt sich erfreut über die Nominierung von Johannes Rauch, als neuen Minister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

Wien (OTS) - „Gerade in Zeiten einer Pandemie ist es wesentlich, dass der Self-Care-Bereich gestärkt wird. Mit Johannes Rauch kommt ein erfahrener Politiker in das Amt des Sozial und Gesundheitsministers der schon als Landesrat in Vorarlberg Regierungserfahrung gesammelt hat. Die IGEPHA wünscht dem zukünftigen Minister alles Gute und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem Sozial- und Gesundheitsressort“, so die Präsidentin der IGEPHA, Mag. Mirjana Mayerhofer.

Wie herausfordernd das Amt des Gesundheitsministers sein muss hat sich bei der Abschiedspressekonferenz von Dr. Wolfgang Mückstein gezeigt. „Ich möchte mich ausdrücklich bei Dr. Wolfgang Mückstein für seine Arbeit bedanken. Gerade in schwierigen Zeiten hat sich gezeigt mit welchen Problemen man als Minister umgehen muss und ich wünsche Ihm für seinen Lebensweg alles Gute“, so Mag. Mirjana Mayerhofer abschließend.

Über die IGEPHA:

Die IGEPHA – The Austrian Self Care Association wurde 1967 gegründet und vertritt sämtliche Anliegen derjenigen Unternehmen in Österreich, die rezeptfreie Arzneimittel oder Gesundheitsprodukte herstellen oder vertreiben.

Ziel der Arbeit der IGEPHA ist es, dass jede Bürgerin und jeder Bürger in Österreich schnell und einfach auf qualitativ hochwertige rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsprodukte zurückgreifen kann. In allen Fragen zum Thema OTC ist die IGEPHA mit ihren 70 Mitgliedsfirmen der kompetente Ansprechpartner. Auf internationaler Ebene arbeitet die IGEPHA mit dem Europäischen Verband der Arzneimittelhersteller (AESGP) zusammen.

Rückfragen & Kontakt:

PR.AG

Axel F. Ganster, MAS

Public Relations

+43/676/6061844

a.ganster @ m-m-c.at