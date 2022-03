SVS & Frau in der Wirtschaft zum Weltfrauentag: Gesundheitskompetenz ist weiblich

Wien (OTS) - 45.661 der weiblichen SVS-Versicherten sind im Jahr 2020 zu einer Vorsorgeuntersuchung gegangen. Prozentuell gesehen nutzen bei der SVS weit mehr Frauen diese Möglichkeit zur Gesundheitsvorsorge als Männer. „Nur eine Zahl aus der Statistik, die deutlich zeigt, dass Gesundheitskompetenz weiblich ist“, betont Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen.

Ebenso zeigt sich bei den weiteren Angeboten der SVS, dass Frauen Gesundheitsprogramme intensiver nutzen. So wurde das jüngste Präventionsangebot der SVS, die „Geimpft Gesünder“-Aktion in den ersten Wochen nach dem Start von insgesamt rund 15.000 Personen in Anspruch genommen. Anteilig am Kundenstock ist auch hier die Inanspruchnahme durch Frauen deutlich höher. „Selbständig tätige Frauen schauen stärker auf ihre Gesundheit als Männer. Das soll zum einen Männer motivierten nachzuziehen und zum anderen Frauen darin bestärken, die Angebote weiter und mehr zu nutzen“, betont Lehner. „Wir arbeiten mit unseren Vorsorge-Programmen intensiv daran, unser System von einem Reparatur- hin zu einem Präventionssystem zu entwickeln. Die Entwicklung und Akzeptanz der Programme ist ein entscheidender Baustein dafür“, betont der SVS-Obmann.

„Gendermedizin – mit gezielter Forschung und Behandlung - ist der erste und wichtigste Schritt zu einer patientenzentrierten, individualisierten Medizin. Es freut mich, dass Unternehmerinnen schon jetzt gut auf ihre Gesundheit achten, dennoch ist es unser Ziel, Prävention und Vorsorge noch stärker im Bewusstsein der Frauen zu verankern und dementsprechend auch das Verständnis der Politik zu schärfen“, sagt Martha Schultz, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW).

Über die SVS

Die SVS ist die Sozialversicherung der Selbstständigen und als bundesweiter, berufsständischer Träger organisiert. Mit den Sparten Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung bietet die SVS allen Selbständigen Österreichs soziale Sicherheit aus einer Hand. Neun eigene Gesundheitseinrichtungen mit über 1.000 Betten, 8.000 Vertragsärzte, 3.000 Zahnärzte sowie weitere 9.000 Vertragspartner, wie beispielsweise Physiotherapeuten und Logopäden, stehen den 1,3Millionen SVS Kunden in ganz Österreich zur Verfügung. Das Gebarungsvolumen beträgt rund 10 Milliarden Euro. Obmann ist Peter Lehner, Generaldirektor ist Dipl.-Ing. Dr. Hans Aubauer. www.svs.at



