Wiener ÖVP Frauen ad Weltfrauentag: Aufstehen für die Frauen in der Welt!

Ein Zeichen setzen um die Stärke der Frauen in besonders schweren Zeiten aufzuzeigen

Wien (OTS) - 1975 wurde der 8. März zum Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden. Beides ist aktueller denn je. Daher ist es, anlässlich des heutigen Weltfrauentages, den Wiener ÖVP Frauen ein großes Anliegen die außerordentlichen Leistungen und Stärken von Frauen in den Vordergrund zu stellen.

„Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie leisten Frauen Enormes und stellen dabei in sämtlichen Bereichen und Berufssparten die tragenden Säulen dar“, betont die Frauensprecherin der Volkspartei Wien und Landesleiterin der ÖVP Frauen Wien, Sabine Keri. Wenn man über die Grenzen Österreichs hinausblicke, zeige der aktuelle Krieg in der Ukraine, dass vor allem Frauen trotz des schier unsäglichen Leids unglaubliche Stärke beweisen. „Unsere Solidarität gilt aktuell vor allem Frauen, die Unglaubliches durchmachen müssen und sich teilweise alleine mit ihren Kindern auf der Flucht befinden“, so Keri weiter.

Die Wiener ÖVP Frauen machen auch mit einer Social-Media-Kampagne darauf aufmerksam. „Wir stehen daher gemeinsam auf, für die Frauen auf dieser Welt und für den Frieden“, so Keri abschließend.​

