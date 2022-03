AVISO - Pressekonferenz: Nachhaltige Kühlung in historischen Objekten - eine Maßnahme zum Klimaschutz

Klimafreundliche Kühlung ohne Eingriffe in die historische Bausubstanz schafft Energieeinsparungen

Wien (OTS/BHÖ) - Der Sommer vergangenen Jahres war einer der zehn wärmsten der Messgeschichte und bestätigt den Trend zu einem immer wärmeren Klima. In einem modernen Gebäude und einem zeitgemäßen Bürobetrieb geht der Trend daher zu technisch aufwändigen Lösungen und Klimaanlagen, um ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Die Umsetzung derartiger Maßnahmen wäre in denkmalgeschützten historischen Gebäuden nur mit hohem Zeit- und Ressourceneinsatz durchführbar.

Ein kürzlich fertiggestelltes Projekt der Burghauptmannschaft Österreich im Gebäude der ehemaligen k.k. Länderbank in der Wiener Innenstadt macht deutlich, dass es auch anderes geht. Basierend auf einem zweifachen Luftwechsel im Tag-Nacht-Rhythmus und dem Einsatz von außenliegender Beschattung konnte eine nachhaltige und ressourcenschonende Alternative erfolgreich umgesetzt und das Raumklima erheblich verbessert werden.

Das von Otto Wagner in den Jahren 1883/84 fertiggestellte Gebäude gilt als das erste moderne Bürogebäude Wiens und markiert mit seinem Grundriss und der hofseitigen Fassade den Beginn der Wiener Architektur des 20. Jahrhunderts. Heute steht das Gebäude als Amtsgebäude in Verwendung.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz: Nachhaltige Kühlung in historischen Objekten – eine Maßnahme zum Klimaschutz

Datum: Donnerstag, 10. März 2022, 10 Uhr

Ort: Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien, Kassensaal

Es sprechen:

• Burghauptmann Stv. HR Mag. Markus Wimmer

• der ausführende Gebäudetechniker Dr. Jochen Käferhaus

Im Anschluss an die Pressekonferenz ist ein Rundgang mit den Referenten geplant.

Wir laden alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein und ersuchen um vorherige Anmeldung unter presse @ burghauptmannschaft.at. Es besteht die Möglichkeit für Film- und Fotoaufnahmen. Bitte beachten Sie, dass in den Räumlichkeiten eine FFP2-Maskenpflicht besteht.

