Grüne Hernals/Prauhart dankt der scheidenden Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer für gute Zusammenarbeit

Wien (OTS) - Die Grünen in Hernals danken der scheidenden Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer für die jahrelange gute Zusammenarbeit. „In ihren 20 Jahren als Bezirksvorsteherin wurden wegweisende Projekte für Hernals realisiert und viele Bezirksentwicklungsprojekte von den Grünen im Bezirk mitgetragen, wie etwa die Neugestaltung des Zentralraums Hernals“, so Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin Karin Prauhart (Grüne).

„Bei der Umgestaltung der Ottakringer Straße, einem Projekt, das von der damaligen Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou initiiert worden war, fand erstmals ein breit angelegter Beteiligungsprozess in Hernals statt, der zur Aufwertung des öffentlichen Raums führte. Die von uns Grünen beantragte Neugestaltung des Vorfeldes beim Bahnhof Hernals ist mit seinem Denkmal zum Gedenken der Opfer des Faschismus und Nationalsozialismus ein weiteres Projekt, das von einer guten Zusammenarbeit auf Bezirksebene in der Zeit der Rot-Grünen Stadtregierung zeugt", fasst Prauhart zusammen.

"Weiters hat die Einführung der Parkraumbewirtschaftung 2012 nach und nach dazu geführt, dass einige Straßenzüge in Hernals mit kleinen Bezirksentwicklungsprojekten, Bäumen, Bankerln und Brunnen, lebenswerter gestaltet werden konnten. Viele unserer Vorschläge wurden aufgenommen und umgesetzt. Für die solide Kooperation in den Jahren 2010 bis 2020 danken wir der scheidenden Bezirksvorsteherin", so Prauhart weiter.

"Beim Ausbau der Radinfrastruktur und beim Erhalt und Schutz der Bäume in Hernals bleibt noch viel zu tun, was aber das Engagement Pfeffers für Hernals in den letzten 20 Jahren nicht schmälert. Wir wünschen Ilse Pfeffer alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand", so Prauhart.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at