"AKtiv Lernen" im Sommer: Kostengünstiges Lern- und Freizeitangebot

Graz (OTS) - Der Bedarf an Nachhilfe bei Kindern und Jugendlichen steigt jährlich an. Die AK Steiermark bietet daher mit "AKtiv Lernen" erneut eine kostengünstige und abwechslungsreiche Lernhilfe in den Sommerferien an.

Im Vorjahr erhielt bereits rund ein Drittel der steirischen Schülerinnen und Schüler Nachhilfe – Tendenz steigend. Doch qualitätsvolle Angebote sind für viele Eltern kaum leistbar. Seit einigen Jahren bietet die Arbeiterkammer Steiermark deshalb mit "AKtiv Lernen" eine sehr gefragte Kombination aus Lernunterstützung und Freizeitspaß an. "Das Lernhilfe-Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler von Mittelschulen und AHS-Unterstufen sowie der dritten und vierten Klasse Volksschule", erklärt AK-Bildungsexpertin Alexandra Hörmann. Wiederholt wird der Stoff der letzten Klasse, Kurse finden in Mathematik, Deutsch und Englisch statt, da in diesen Fächern der größte Nachholbedarf besteht.

Mix aus Übung und Workshops

In den Lerneinheiten wird auf viel Übung und Tipps, aber auch spielerische Methoden gesetzt, um einen möglichst optimalen Start ins neue Schuljahr zu ermöglichen. Die Lernphasen wechseln sich dabei mit verschiedensten Aktivitäten ab (Sport, Theater, Keramik, Forschen, Backen etc.). "Aufgrund der teils enormen psychischen Belastung unter der viele Kinder und Jugendliche seit der Pandemie leiden, gibt es zudem Workshops mit schulpsychologischer Unterstützung", so Hörmann.

Anmeldung ab sofort möglich

Rund 200 Plätze stehen auch heuer wieder für "AKtiv Lernen" zur Verfügung. Zusätzlich gibt es 40 weitere Plätze für die TUit-Workshop-Wochen, in denen Mädchen und Buben Einblicke in die Welt der Technik, Physik und Chemie erhalten. Beide Angebote finden parallel von 22. August bis 9. September 2022 im AK-Bildungszentrum Volkshochschule Graz statt. Die Teilnahmekosten belaufen sich auf 50 Euro pro Woche inklusive Verpflegung. Anmeldungen sind online ab sofort unter www.akstmk.at/lernen bis zum 31. Mai 2022 möglich.

