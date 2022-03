Wirtschaftsministerin Schramböck zeichnet Persönlichkeiten der heimischen Wirtschaft für ihre Verdienste aus

Wien (OTS/BMDW) - Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck überreichte am Montag im Rahmen einer Feierstunde mehrere Ehrenzeichen und staatliche Auszeichnungen an Persönlichkeiten aus dem Wirtschaftsleben. Mit der Übergabe der Ehrenzeichen und Auszeichnungen erfahren die zahlreichen Leistungen der Geehrten eine offizielle Anerkennung durch die Republik Österreich.

„Ich freue mich besonders heute, am Vorabend zum internationalen Frauentag, so vielen Frauen ein Ehrenzeichen übergeben zu dürfen. Es ist mir immer ein Anliegen Frauen in der Wirtschaft zu fördern und ich bin stolz zu sehen, dass viele von ihnen herausragende Leistungen erbringen. Ich gratuliere Ihnen zu Ihren Auszeichnungen und selbstverständlich auch allen heute geehrten Männern und danke allen für ihren Beitrag für den Wirtschaftsstandort Österreich.“, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

Im Detail erhielten:

Das Große Ehrenzeichen

• KR Mag. Michaela KEPLINGER-MITTERLEHNER, Generaldirektor-Stellvertreterin der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

• Andrea BERGHOFER, Geschäftsführende Gesellschafterin der Adler-Werk Beteiligungs GmbH und der Tirolack Berghofer GmbH sowie Geschäftsführerin der Adler International GmbH in Schwaz

Das Goldene Ehrenzeichen

• KR Ing. Wolfgang KREJCIK, Obmann des Bundesgremiums des Elektro-und Einrichtungsfachhandels der Wirtschaftskammer Österreich, Geschäftsführender Gesellschafter der Ing. Wolfgang Krejcik GmbH in Wien

• MMag. Christian MANDL, Leiter der Abteilung Europapolitik der Wirtschaftskammer Österreich

Das Silberne Verdienstzeichen

• Professor Dr. Nikolaus HARTIG, Unternehmensberater bzw. Manager Logistikverbund Mehrweg im Rahmen der GS 1 Austria GmbH in Wien

Den Berufstitel Baurätin/Baurat h.c

• Dipl.-Ing. Dr. Gerda SENKYR, Zivilingenieurin für Technische Physik in Wien

• Dipl.-Ing. Hinko JUSUFAGIC, Ingenieurkonsulent für Bauwesen in Wien

Den Berufstitel Kommerzialrätin/Kommerzialrat

• Mag. Anette KLINGER, Geschäftsführende Gesellschafterin der IFN Beteiligungs GmbH in Traun

• Dipl.-Ing. Dr. Maximilian OBERHUMER, Geschäftsführer der Firmengruppe Sappi Austria GmbH in Gratkorn

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie auf BMDW-Flickr

https://www.flickr.com/people/141875875@N02/

