Systemerhalterinnen wehrt euch!

Die AUGE/UG Wien fordert zum Internationalen Frauentag endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit

Wien (OTS) - „Frauen tragen den überwiegenden Teil der Absicherung und Erhaltung unserer Gesellschaft“, so Vera Koller, Landessprecherin der AUGE/UG Wien. Ob in der Kindererziehung, im Haushalt, bei der Pflege, sie sind es die die Versorgung stemmen. Aber nicht nur im sogenannten privaten Bereich, sondern darüber hinaus auch in den systemrelevanten Berufen, sind sie überproportional vertreten.

All diese gesellschaftlichen Tätigkeiten werden finanziell nicht entsprechend ihrer Wichtigkeit honoriert. Während Managementgehälter vorwiegend für Männer weiterhin in schwindelerregenden Höhen ausbezahlt werden, grassiert die Entlohnung in klassischen Frauenbranchen weiterhin an der Schwelle zur Armutsgefährdung.

„Es ist immer die doppelte und dreifache Belastung von Frauen, die das System am Überleben hält. Dies ist ein unhaltbarer Zustand. Es müssen endlich Voraussetzungen geschaffen werden, die Frauen eine gleichberechtigte Teilhabe an unserer Gesellschaft ermöglichen.“ so Vera Koller weiter.

Es braucht nicht nur eine gesellschaftliche und finanzielle Aufwertung der Care Arbeit, sondern ein anderes Verständnis von Arbeit. Im Gegensatz zu manchen Annahmen suchen sich Frauen ihre Tätigkeiten nicht aus, sondern sie meiden deshalb manche Branchen oder Positionen, weil diese schlichtweg mit sonstigen Versorgungspflichten nicht vereinbar sind.

Gleichberechtigte selbstbestimmte Teilhabe benötigt eine Verschiebung von Wertigkeiten. Solange Leistung an wirtschaftlichen Kennzahlen und Wachstum gemessen wird, werden sich Ungleichheiten weiterhin verfestigen. In Zeiten der Diskussion eines sozioökonomischen Wandels müssen die Bedürfnisse und Voraussetzungen für Frauen ausreichend gehört werden. Das System braucht uns, also fordern wir gemeinsam was uns zusteht, nicht nur heute, nicht nur für uns, sondern um für alle bessere Bedingungen zu schaffen, so Vera Koller abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Vera Koller

Landessprecherin AUGE/UG Wien



Alternative und Grüne GewerkschafterInnen / Unabhängige GewerkschafterInnen (AUGE/UG)

Belvederegasse 10/1

A-1040 Wien



Tel. 01-505 19 52

Email: auge @ ug-oegb.at

Web: http://auge.or.at