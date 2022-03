FTX setzt seine globale Expansion mit der Gründung von FTX Europe fort

Herisau, Schweiz, 7. März 2022 (ots/PRNewswire) - FTX Europe hat die Zulassung in Zypern erhalten

FTX Trading Limited („FTX"), eine führende globale Kryptowährungsbörse, hat heute die Gründung von FTX Europe („FTX Europe" oder „das Unternehmen") bekannt gegeben und damit die nächste Phase der globalen Expansion des Unternehmens eingeleitet, indem es seine Präsenz auf Europa und den Nahen Osten ausweitet. Das Unternehmen hat die Genehmigung der zypriotischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CySEC über seine Domain ftx.com/eu erhalten.

FTX Europe wird ab sofort die führenden Produkte und Dienstleistungen von FTX für europäische Kunden über eine lizenzierte Wertpapierfirma mit passierbaren Lizenzen für den gesamten europäischen Wirtschaftsraum anbieten. Nutzer in diesen Regionen werden in der Lage sein, eine Vielzahl von Kryptowährungsprodukten zu handeln, die von der branchenführenden FTX-Handelstechnologie und den digitalen Vermögensangeboten unterstützt werden.

Sam Bankman-Fried, CEO und Gründer von FTX, kommentierte die Nachricht wie folgt: „Wir freuen uns, dass wir unser europäisches Geschäft auf regulierte Weise starten können, um die Kunden auf dem Kontinent besser zu bedienen. Während wir weiter wachsen, suchen wir ständig nach Möglichkeiten, um in jedem Markt, in den wir eintreten, eine angemessene Zulassung und Regulierung zu erhalten. Wir werden mit den Regulierungsbehörden in verschiedenen Ländern Europas zusammenarbeiten, um weiterhin eine sichere Umgebung für den Kryptohandel zu schaffen."

Der Hauptsitz von FTX Europe befindet sich derzeit in der Schweiz, ein weiterer regionaler Hauptsitz ist in Zypern. Darüber hinaus wird das Unternehmen erhebliche Ressourcen für den Aufbau einer engen Zusammenarbeit mit den zuständigen Aufsichtsbehörden aufwenden.

Patrick Gruhn, Leiter von FTX Europe, sagte abschließend: „Wir freuen uns, die innovativen Angebote von FTX auf den europäischen Markt zu bringen und dass die CySEC unsere Domain offiziell genehmigt hat. Die Europäer werden nun in der Lage sein, die erstklassige Handelsplattform von FTX zu nutzen, um über eine regulierte Wertpapierfirma in eine breite Palette von Kryptowährungsderivaten zu investieren."

Zypern ist eine hoch angesehene Gerichtsbarkeit für Wertpapierfirmen und bietet regulierten Firmen Zugang zum gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (der die Europäische Union und drei weitere Länder umfasst). Die Zulassung der FTX-Domain durch die zypriotische CySEC zur Erbringung von Derivate-Dienstleistungen für europäische Nutzer setzt auch einen neuen Standard für Kryptowährungsbörsen in Europa.

Informationen zu FTX Europe

FTX Europe mit seiner Holdinggesellschaft in der Schweiz ist die europäische und nahöstliche Abteilung von FTX, einer Kryptowährungsbörse, die von Tradern für Trader entwickelt wurde. Über FTX Europe können Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum und im Nahen Osten auf die innovativen Produkte von FTX zugreifen, darunter branchenführende Derivate, Optionen und Volatilitätsprodukte, tokenisierte Aktien und andere Dienstleistungen und Produkte.

Um mehr über FTX Europe & MENA zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://ftx.com/eu

Informationen zu FTX.COM

FTX ist eine Kryptowährungsbörse, die von Tradern für Trader entwickelt wurde. Sie bietet innovative Produkte an, darunter branchenführende Derivate, Optionen und Volatilitätsprodukte, tokenisierte Aktien, Prognosemärkte, fremdfinanzierte Token und einen OTC-Schalter. FTX ist bestrebt, eine intuitive und dennoch leistungsstarke Plattform für alle Arten von Nutzern zu sein und die innovativste Börse in der Branche zu sein.

Um mehr über FTX.COM zu erfahren, besuchen Sie bitte https://ftx.com/

FTX.COM steht US-Bürgern oder Bürgern anderer verbotener Gerichtsbarkeiten nicht zur Verfügung, wie in den Nutzungsbedingungen dargelegt.

