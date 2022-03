Zellhofer zu Weltfrauentag: „Über 80 Prozent Frauen in Gesundheitsberufen tätig – worauf warten wir also?“

ÖGB/ARGE-FGV fordert Pflegegipfel mit allen ExpertInnen und Start einer Pflegereform

Wien. (OTS) - „Am 8. März reden immer alle von Gleichberechtigung“ kritisiert Josef Zellhofer, Vorsitzender der ÖGB/ARGE- FGV, „aber den Rest des Jahres ist es dann wieder still. In den Gesundheitsberufen sind über 80 Prozent der Beschäftigten Frauen und wie wichtig diese Branche ist, haben die letzten zwei Jahre eindrucksvoll gezeigt. Worauf warten wir also?“

„Die Proteste der letzten Monate, im Rahmen der Offensive Gesundheit, haben eindrucksvoll gezeigt, wie drastisch die Situation mittlerweile ist. Es muss sich etwas ändern“, ist Zellhofer überzeugt.

„Personalmangel, hoher Arbeitsdruck und die Pandemie haben viele Kolleginnen und Kollegen zermürbt. Viele spielen mit dem Gedanken den Beruf zu verlassen. Von Seiten der Bundesregierung hören wir seit 2 Jahren nur Ankündigungen und meist leere Versprechungen. Ich wünsche dem neuen Gesundheitsminister Johannes Rauch, an dieser Stelle, alles Gute für seine neue Aufgabe, aber viel Zeit für Eingewöhnung können wir ihm nicht geben. Die Situation ist dramatisch!“

„Die Lösungen liegen längst auf dem Tisch, aber Papier ist geduldig. Damit sich an der Situation etwas ändert, müssen wir sie auch in die Tat umsetzen. Aus diesem Grund appelliere ich an Sie, Herr Bundesminister Rauch, schnellstmöglich einen Pflegegipfel mit allen ExpertInnen einzuberufen und eine grundlegende Pflegereform zu starten. Bevor es zu spät ist!“





