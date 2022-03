Take Back the Streets mobilisiert für Demonstration zum 8. März 2022

Wien (OTS) - Am Dienstag den 8. März ruft "Take Back the Streets" zum internationalen feministischen Kampftag auf. Wir gehen um 17 Uhr in Wien Mitte-Landstraße auf die Straße um gegen Sexismus, Transfeindlichkeit und patriarchale Gewalt zu demonstrieren.



Um 17 Uhr startet das Event mit Redebeiträgen in Wien Mitte. Eine Kinderstation und ÖGS-Dolmetsch erleichtern die Zugänglichkeit. Danach zieht die Demonstration über den Stubenring und die Praterstraße zu einer Endkungebung auf der Kaiserwiese im Prater. Vertreter*innen der Medien sind eingeladen zu kommen.



Zahlreiche linke, feministische Bündnisse werden an der Kundgebung unter dem Motto "Solidarität" teilnehmen. Es geht dabei nicht um Solidarität als individuelle Einzelverantwortung. "Wir begreifen Solidarität anders: Solidarität ist unsere Waffe gegen Vereinzelung. Wir sind alle von Kapitalismus, Pandemie und Krisen unterschiedlich betroffen. Solidarisch kämpfen bedeutet, diese vielfältigen, ungleichzeitigen Kämpfe zu verknüpfen und zusammen zu führen", so das Kollektiv Take Back the Streets.



Zeit: 17:00h

Ort: U3/U4/S-Bahn Wien Mitte

Für alle Geschlechter!

ÖGS-Übersetzung der deutschen Redebeiträge

Link zum FB-Event: https://www.facebook.com/events/424972752646257

Updates gibt es auf Twitter (https://twitter.com/takeback8m) und Instagram (https://www.instagram.com/takeback8m/).

Rückfragen & Kontakt:

Take Back The Streets

takebackthestreets @ riseup.net